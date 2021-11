BeeSpeaker - native speaker zawsze pod ręką (recenzja)

Ciekawa aplikacja do nauki angielskiego.





BeeSpeaker – nauka mówienia po angielsku ze smartfonem

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 49,00 zł-589,00 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Aktywna znajomość języka obcego wymaga regularnej nauki i komunikacji. Dostęp do tekstów, nagrań i filmów nie stanowi dziś żadnego problemu - dużo trudniej jest być jednak na bieżąco w mówieniu.BeeSpeaker to nowa aplikacja, która ma temu zaradzić. Zyskujemy dzięki niej dostęp do "cyfrowego native speakera", który pomoże w szlifowaniu umiejętności mówienia w języku angielskim.Lekcje podzielone są na krótkie segmenty, w których lektor zwraca się bezpośrednio do nas. Co jakiś czas pojawia się pytanie lub prośba o powtórzenie danej wypowiedzi. Wykorzystując technologię rozpoznawania mowy, aplikacja przetwarza naszą wypowiedź, a lektor informuje nas, czy nasza odpowiedź jest prawidłowa. Jak sprawdza się to w praktyce?Zaskakująco dobrze. Na początku musimy oczywiście wyczuć, z jakiej odległości i jak głośno mówić, by aplikacja nie miała problemów z rozpoznaniem wypowiedzi. Mechanizm działa szybko, a informacja zwrotna od lektora daje nam satysfakcjonujące poczucie rozmowy w języku obcym.Za darmo dostępna jest część lekcji. Nieograniczony dostęp wymaga wykupienia subskrypcji (w zależności od harmonogramu płatności i ewentualnych zniżek koszt waha się w przedziale 25-99 zł miesięcznie).BeeSpeaker to bardzo ciekawa aplikacja. Warto ją przetestować. W cenie dużo niższej niż lekcja z native speakerem dostajemy przydatne narzędzie, które z pewnością poprawi płynność mówienia w języku angielskim.