Windows 11 niezbyt popularny. Mało kto dokonał przesiadki

Dlaczego?

Popularność Windows 11

Windows 11 – jak zainstalować?

System Windows 11 zadebiutował 5 października. Od tego momentu minęły niemal dwa miesiące. Ile osób zaczęło w tym czasie z niego korzystać? Okazuje się, że bardzo mało, na co wskazuje badanie przeprowadzone przez firmę Lansweeper zajmującą się zarządzaniem zasobami IT.Podobno w tej chwili tylko 0,21 procenta posiadaczy komputerów osobistych korzysta z systemu Windows 11. To bardzo dziwne, zwłaszcza że posiadacze Windowsa 10 mogą zaktualizować oprogramowanie do Windowsa 11 zupełnie za darmo.W ramach swojego badania firma Lansweeper wykorzystała dane pochodzące z ponad 10 milionów komputerów, na których zainstalowany jest jakikolwiek system Windows. Więcej z nich, bo 3,62%, obsługuje obecnie system Windows XP, niż z Windows 11.Z czego omówione rezultaty mogą wynikać? Po pierwsze, wymagania systemu Windows 11 są dość wygórowane. Wiele konfiguracji sprzętowych ich po prostu nie spełnia. Po drugie, mnóstwo użytkowników obawia się przesiadki na nowy system operacyjny ze względu na jego potencjalne, nienaprawione jeszcze błędy. Nie brakuje też takich osób, które uważają, że Windows 11 nie wnosi godnego uwagi (moim zdaniem niesłusznie).Istnieje też bardzo duża szansa, że Lansweeper wziął w swoim badaniu pod uwagę tylko komputery wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Te zwykle aktualizowane są do nowszych systemów najpóźniej. Z prostego powodu – wymaga to czasochłonnych przygotowań, by upewnić się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Gdyby firma wzięła pod uwagę także komputery domowe, wyniki jej badań wyglądałyby zapewne zgoła inaczej.Rzecz jasna, to że wiele przedsiębiorstw odkłada przesiadkę na Windows 11 jest zrozumiałe, ale to, że całkiem sporo biznesowych komputerów wykorzystuje Windows XP, który nie jest wspierany (poza programem rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń - ESU), już nie za bardzo. W końcu, Windows XP zadebiutował… 20 lat temu.Choć Windows 11 posiada pewne wady, naprawdę warto zainstalować go na swoim komputerze. To między innymi ze względu na jego nowocześniejszy i schludniejszy niż w Windows 10 interfejs, funkcje ułatwiające wydajną pracę takie jak Snap Layouts i Snap Groups czy odświeżone warianty systemowych aplikacji.Microsoft stopniowo umożliwia kolejnym użytkownikom Windows 10 aktualizację ich systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli jednak nie należysz do tych osób, które już mogą z tej okazji skorzystać, masz jeszcze możliwość aktualizacji, także darmowej, za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności dokonaj czystej instalacji Windows 11, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Co istotne, zanim dokonasz na swoim komputerze próby instalacji Windows 11, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemu. Pozwoli Ci na to program PC Health Check Źródło: TheRegister , fot .tyt. Microsoft