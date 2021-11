Wielki powrót Pana Spinacza. Zobacz, jak go wywołać w Windows 11

Nostalgia.

Kto z Was pamięta Pana Spinacza? Wesoły asystent serwował swego czasu przeróżne podpowiedzi osobom korzystającym z pakietu biurowego Office. Nieco zbyt nachalny pomagier pojawił się po raz ostatni w Microsoft Office w 2003 roku, a teraz Microsoft postanowił go wskrzesić. Nie, na szczęście Pan Spinacz w Windows 11 nie będzie podrzucał kolejnych porad. Został uwieczniony w formie emoji.W połowie października informowaliśmy internautów o tym, iż dostępna w ramach programu Windows Insider aktualizacja Windows 11 Build 22478 wprowadza garść nowych emoji, pośród których widnieje wesoły, animowany spinacz. Okazuje się, że Pan Spinacz oraz nowe emoji w Windows 11 zagoszczą na milionach komputerów na całym świecie w grudniu, przy okazji akcji powszechnego udostępniania aktualizacji listopadowej o numerze wersji 22000.348.

Jak korzystać z emoji w Windows 11?

Źródło: MicrosoftNowe emoji zrywają z pogrubionymi, czarnymi konturami z epoki Windows 10 i debiutują z nowymi kolorami i kształtami. Te nieco bardziej przypominają grafiki tworzone na urządzenia mobilne przez Apple, Google i Samsunga.Źródło: MicrosoftPrzeprojektowane emoji wykorzystują projekty, które Microsoft prezentował na początku tego roku - bez animacji lub akcentów 3D, takich jak dodatkowa głębia i gradienty kolorów. The Verge spekuluje, że jest to wynik ograniczenia formatu grafiki wektorowej, którego Microsoft używa do wyświetlania emotikonów w systemie Windows. Wykorzystanie grafiki wektorowej może pozwolić zmniejszyć rozmiary plików i jednocześnie znacznie ułatwić skalowanie rozmiaru emotikonów w górę i w dół bez utraty ostrości i szczegółów.Z nowych emoji możesz skorzystać już teraz, jeśli ręcznie zainstalujesz listopadową aktualizację Windows 11 . Wystarczy odwiedzić w swoim systemie sekcję Windows Update i kliknąć odpowiedni przycisk pobierania i instalacji.Użytkownicy Windows 10 oczywiście nie otrzymają nowych emoji.Panel emoji otworzysz, wciskając kombinacjęna swojej klawiaturze. Oczywiście kursor powinien znajdować się w polu tekstowym, w którym chce się wstawić daną grafikę.Źródło: mat. własny