Styl Mica trafia do kolejnych zakątków Windows 11 w nowej aktualizacji

Pochwalamy.

Więcej Mica w Windows 11

Styl Mica to jeden z najważniejszych elementów systemu Windows 11 . To właśnie dzięki niemu nowy OS Microsoftu wyróżnia się od strony wizualnej na tle "dziesiątki". Pomimo tego, iż premierę "jedenastki" mamy już dawno za sobą, gigant z Redmond nie ustaje w swoich staraniach, by Mica pojawiła się w kolejnych częściach interfejsu. Wyrazem tego są najnowsze zmiany. Styl Mica umożliwia nieaktywnym oknom aplikacji rozmywać się w tle, aby pomóc użytkownikom zachować koncentrację na ich bieżącej aktywności. To nie wszystko. Mica weryfikuje także kolor z tapety i przenosi go na pasek tytułu i inne obszary okien aplikacji. Firma twierdzi, że efekt Mica nie powoduje problemów z wydajnością. Potwierdzam, nie powoduje.Styl Mica trafił już do kilku aplikacji, w tym Edge Chromium, MS Paint, narzędzia wycinanie i kalkulatora. W ramach nadciągającej aktualizacji systemu Windows 11, Microsoft rozciągnie go na kolejne apki. Jakie?W nowej kompilacji wersji zapoznawczej systemu Windows 11 firma Microsoft po zaktualizowała pasek tytułu niektórych aplikacji platformy UWP, takich jak chociażby Centrum Opini. Mica stanie się najpewniej stylem domyślnym dla wszystkich programów UWP. To nie wszystko.Mica widnieje już w pakiecie Office i styl da się dostrzec w programach Word, Excel, PowerPoint i Outlook - zgrywa się to doskonale z niedawną aktualizacją Office w ramach Microsoft 365 w Polsce.Źródło: mat. własny