Spotify niczym TikTok. Trwają testy pionowych teledysków

Przyjmie się?

Spotify wprowadzi nową zakładkę rodem z TikToka

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

Spotify testuje nową sekcję zawierającą pionowe teledyski. Użytkownicy będą mogli przesuwać palcem, by obejrzeć nowe wideo, a także od razu dodać konkretny utwór do ulubionych. Nie zabraknie oczywiście opcji przejścia do strony zawierającej resztę twórczości danego wykonawcy.Trochę czasu minęło od ostatnich zmian interfejsu mobilnej aplikacji Spotify. Ostatnio mieliśmy wyłącznie do czynienia z przeniesieniem funkcji losowego odtwarzania za sprawą apelu Adele . Jak się jednak okazuje, usługa już niedługo doczeka się naprawdę istotnej nowości, która zapewne nie wszystkim się spodoba.Mowa o zupełnie nowej zakładce, której obecność zauważono w dolnej części interfejsu aplikacji na iOS.i do złudzenia przypomina… TikToka, ale z teledyskami. Dosłownie –i jeśli któreś nam się spodoba, to wystarczy kliknąć ikonę serca, by dodać konkretną piosenkę do ulubionych.