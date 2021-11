WhatsApp z funkcją tworzenia własnych naklejek

Interesująca funkcja.

WhatsApp z narzędziem Sticker Maker

Źródło: WhatsApp (via The Verge)

WhatsApp wzbogacił się właśnie o Sticker Maker, czyli funkcję pozwalającą użytkownikowi na stworzenie własnych naklejek, której podstawą będzie przesłane zdjęcie. Jest jednak jedno „ale” – nowość jest dostępna wyłącznie z poziomu internetowej wersji komunikatora. Osoby korzystające z jego mobilnej odsłony muszą niestety obejść się smakiem.Od pewnego czasu WhatsApp rozrasta się głównie o funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników lub ogólny komfort korzystania z aplikacji. Dosyć długo nie mieliśmy do czynienia z implementacją nowości nastawionych na zabawę i kreatywność konsumentów. Jeśli na nie czekaliście, to cóż – jedna z nich właśnie zadebiutowała.Mowa o narzędziu, które – stety lub niestety – dostępne jest. Pozwala ono na „zamianę” standardowych grafik przesłanych z komputera w naklejki przepełnione efektami. Jak skorzystać z funkcji? Jest to dosyć proste.Wystarczy kliknąć ikonę spinacza w dolnej części interfejsu, a następnie przejść do sekcji „Naklejki”. Tam też pojawi się możliwość przesłania własnego zdjęcia z dysku. Gdy już to zrobimy, naszym oczom ukaże sięnakładanych na wierzch tej tworzonej przez nas.Funkcja z pewnością znajdzie swoich zwolenników – zwłaszcza że niweluje ona potrzebę pobierania samodzielnych aplikacji umożliwiających to samo.Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie nowości, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Nie wiadomo też czy pojawi się ona kiedyś w mobilnej wersji komunikatora.Źródło: The Verge / Foto. WhatsApp