Mozilla kończy wsparcie dla swojego mobilnego menedżera haseł

Firefox Lockwise na urządzenia mobilne traci wsparcie

Źródło: Mozilla

Firma Mozilla ogłosiła właśnie zakończenie wsparcie dla swojego mobilnego menedżera haseł Firefox Lockwise. Po 13 grudnia nie będzie można już pobrać aplikacji, a także jej ponownie zainstalować. Nie otrzyma ona również jakichkolwiek poprawek systemów bezpieczeństwa. Użytkownicy nie utracą do niej jednak dostępu.Przeprowadzanie eksperymentów to normalna czynność na deweloperskim rynku. Dzięki nim można zbadać chociażby preferencje konsumenckie i sprawdzić czy dana funkcja czy rozwiązanie ma w ogóle sens na dłuższą metę. Prym w tym aspekcie wiedzieMozilla także posiada w swoim portfolio kilka takich przedsięwzięć. Jednym z nich jest, czyli aplikacja będąca samodzielnym mobilnym menedżerem zapisanych haseł w przeglądarce. Usługa powstała w 2018 roku i pozwala uzyskać dostęp do haseł przechowywanych na koncie Firefox oraz na zarządzenie nimi.Deweloperzy dosyć szybko zdali sobie sprawę, że takie narzędzie nie cieszy się zbytnią popularnością. Lockwise zostało w późniejszym czasie wprowadzone jako rozszerzenie do przeglądarki Firefox , a aplikacja otrzymywała coraz mniej aktualizacji. Jak się okazuje – właśnie nadszedł jej kres. Mozilla zapowiedziała, żeWtedy też. Osoby, które mają usługę na swoim telefonie wciąż będą mogły z niej korzystać, lecz nie mogą spodziewać się jakichkolwiek poprawek bezpieczeństwa. Mozilla zachęca do zainstalowania rozszerzenia.Źródło i foto: Mozilla