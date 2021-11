No nieźle. Mamy już Androida 12, a Android sprzed 10 lat wciąż jest w użyciu

Najnowsze dane prosto od Google.

Android 10 górą

Na przestrzeni lat Google udostępniło już całe mnóstwo wersji systemu Android. Ale która z nich jest w tej chwili zainstalowana na największej liczbie urządzeń? Właśnie się tego dowiedzieliśmy – za sprawą najnowszych danych, którymi firma wczoraj podzieliła się w platformie Android Studio.Swego czasu Google dzieliło się informacjami na temat popularności poszczególnych wydań systemu Android co miesiąc, ale jedynie do 2018 roku. Przed wczorajszą aktualizacją danych ostatnia miała miejsce w kwietniu 2020 roku. Co od tego momentu się zmieniło?Wygląda na to, że najnowsze dane dotyczą stanu sprzed około trzech tygodni i bazują na urządzeniach, które uzyskały dostęp do sklepu Google Play w ciągu poprzednich siedmiu dni. Pokazują one, że obecnie na największej liczbie urządzeń zainstalowany jest Android 10 (Q), bo aż 26,5%.Dobrze wiedzieć, że system Android z zeszłego roku – Android 11 (R) – goni Androida 10. Jego udział w rynku urządzeń z oprogramowaniem Google wynosi 24,2 %. Co istotne, omawiane dane giganta z Redmond nie obejmują Androida 12. Nic dziwnego, albowiem zadebiutował on dopiero w ubiegłym miesiącu. Póki co obsługują go z resztą jedynie smartfony Pixel i wybrane urządzenia Samsunga.