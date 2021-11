Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Te aplikacje uchronią przed karami

Kierowcy, uważajcie.

Nowe fragmenty dróg z odcinkowym pomiarem prędkości

"W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które wytypowano do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej"

"Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych. (...) Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń"

woj. łódzkie - w miejscowościach Pomorzany i Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

Aplikacje wykrywające odcinkowy pomiar prędkości

W Polsce już wkrótce pojawi się aż 39 nowych lokalizacji, na których działał będzie odcinkowy pomiar prędkości. Odcinkowy pomiar prędkości zagości między innymi na autostradach A1, A2 i A4. Jak uniknąć mandatu? To żadna tajemnica: jeździć zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Warto przy tym wesprzeć się odpowiednią aplikacją.Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) ogłosił przetarg na dostawę i montaż infrastruktury umożliwiającej wykonywanie odcinkowego pomiaru prędkości w aż 13 województwach. Urządzenia mają rejestrować prędkość pojazdów w zakresie co najmniej od 30 do 220 km/h, wykonywać czytelne zdjęcia bez względu na porę dnia oraz rozpoznawać automatycznie pojazdy.– mówiła Monika Niżniak z GITD.– dodała.W przypadku autostrad odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w następujących lokalizacjach:Trzeba pamiętać o tym, że odcinkowy pomiar prędkości zagości też na drogach krajowych, wojewódzkich, a nawet powiatowych.Polacy najchętniej korzystają z Map Google jako swojej nawigacji samochodowej. Niestety, apka Google nie wyświetla odcinkowego pomiaru prędkości, w przeciwieństwie do ostrzeżeń o zwykłych fotoradarach. Na szczęście istnieją liczne alternatywy dla Map Google oraz narzędzia, które mogą uzupełniać ich działanie.Najpopularniejszą spośród lubianych apek wyświetlających ostrzeżenia o odcinkowym pomiarze prędkości jest oczywiście Yanosik. Inny popularny wybór kierowców stanowi apka NaviExpert. Warto sprawdzić też najnowsze wersje programów Alerty na fotoradary - CamSam oraz Radarbot. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dwie pierwsze propozycje wyróżniają się od strony funkcjonalnej.