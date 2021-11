Sklep Play otrzyma nową zakładkę. Nadchodzą „Oferty”

Czy ta nowość ma sens?

Sklep Play zachęci użytkowników do wydawania pieniędzy

Źródło: 9to5google

Google planuje wprowadzić do Sklepu Play nową zakładkę, do której dostęp będzie można uzyskać poprzez specjalną ikonę na dolnym pasku interfejsu. Mowa o „Ofertach”, gdzie pojawiać się będą między innymi promocje ograniczone czasowo. Na jakich zasadach będzie działać nowość i czy w ogóle ma ona sens?W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia z odświeżeniem wyglądu Sklepu Play i przystosowaniem go do motywu Material You. Zmian nie było jednak zbyt wiele (niekoniecznie spodobały się one też konsumentom), lecz jak się okazuje – technologiczny gigant już planuje wprowadzenie kolejnej funkcji. Zaczęła się ona pojawiać u niewielkiej grupy użytkowników.Dolna część interfejsu Sklepu Play składa się domyślnie z czterech kategorii (Gry, Aplikacje, Filmy oraz Książki). Jeśli jesteście subskrybentami Google Play Pass, to do tej puli dochodzi piąta. Niedługo jednak, co zaczęło dostrzegać u siebie coraz więcej odbiorców.Koncern chce, by użytkownicy byli jeszcze lepiej poinformowani o ograniczonych czasowo promocjach na gry i aplikacje. Nowa sekcja oferować będzie. Przy każdej pozycji pojawi się również okres trwania danej zniżki oraz jej procent. Mówimy więc o bardzo podobnym rozwiązaniu, które do tej pory widniało na stronie głównej jako „Wydarzenia ograniczone czasowo”.Nie wiadomo, kiedy dokładnie Google zdecyduje się na wdrożenie zakładki.– oferty mają bowiem zaśmiecać minimalistyczny interfejs aplikacji i niekoniecznie współgrać z obietnicami firmy. Osobiście nie widzę jeszcze u siebie nowości, więc zapewne mamy na razie do czynienia z testami A / B.Źródło: 9to5google / Foto. Google