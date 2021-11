Jak odinstalować wiele aplikacji na raz na smartfonie z Androidem?

Wiedza użyteczna.

Jak usunąć wiele aplikacji ze smartfonu na raz?

Większość użytkowników smartfonów wprost uwielbia instalować na tych urządzeniach dziesiątki różnych aplikacji. Nierzadko prowadzi to do różnych problemów. W przypadku starszych telefonów skutkuje to brakiem miejsca na dane, a w przypadku nowszych, ale mniej wydajnych - spadkiem płynności działania. Wszystkie nadmiarowe "przydasie", czyli aplikacje mogące kiedyś się przydać, warto jest po prostu odinstalowywać i instalować na nowo, kiedy zajdzie taka potrzeba. Mało osób zdaje sobie sprawę, że apek na smartfonach z systemem Android nie trzeba wcale usuwać pojedynczo. Można skasować ich wiele za jednym zamachem.Odinstalowywanie aplikacji jedna po drugiej jest rozwiązaniem skutecznym, ale nierzadko zajmuje naprawdę sporo czasu. Co zatem zrobić, aby usunąć dwie lub więcej aplikacji na raz?Otwórz aplikacjęna swoim smartfonie.Tapnij na ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu.