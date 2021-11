Windows 11 przyspieszy w 2022 roku

Oby.

Podstawowe elementy interfejsu Windows 11 działają tak sobie

Windows 11 szybszy już w 2022 roku

"Wydajność będzie dla nas głównym obszarem prac w 2022 roku"

"Wiele z naszych wysiłków skupi się na wydajności uruchamiania systemu, ale nie tylko. Przetestowaliśmy już na przykład skalowalność pewnych rzeczy, takich jak wyświetlanie 10 tysięcy przycisków na ekranie i tak dalej".

Windows 11 miał być systemem o wiele szybszym od Windows 10. W zapowiedziach przedstawiciele Microsoftu mieli na myśli nie tylko sprawność działania interfejsu, ale także wyższą wydajność w grach. Wydajność Windows 11 w grach sprawdziło już co najmniej kilka redakcji, zarówno na procesorach Intel AMD - okazało się, że wcale nie jest aż tak wysoka. Co do płynności UI... zdania są podzielone. Gigant z Redmond bije się w pierś i zapowiada poprawę.Miało być pięknie, a wyszło... jak wyszło. WinUI, natywna platforma interfejsu użytkownika systemu Windows, oceniana jest przez użytkowników niektórych komputerów z Windows 11 jako bardzo powolna i "ociężała". Chociaż komponenty wyglądają ładnie, kiepska wydajność jest efektem ubocznym, wynikającym z odświeżonych wizualiów. W Centrum Opinii widać wiele krytycznych komentarzy kierowanych w stronę elementów wykorzystujących tak WinUI, jak i XAML UI - ot choćby Eksploratora plików.Na czym dokładnie polega problem? Niektórzy zauważyli zauważalne opóźnienia WinUI podczas klikania prawym przyciskiem myszy na pulpicie, w trakcie dostosowywania głośności, wyświetlania okienka z datą i godziną, korzystania z centrum powiadomień, menu Start i wielu podobnych sytuacjach. Każdy klasyczny element interfejsu użytkownika, który został zastąpiony nowocześniejszą wersją, działa wolniej. Sam to odczuwam i to na wydajnym komputerze.Przedstawiciele Microsoftu przekazali, że firma pracuje nad poprawą wydajności w wersjach Windows 11 wydawanych w ramach kanału deweloperskiego programu Windows Insider. W ostatniej aktualizacji naprawiono na przykład błąd, w którym pasek poleceń wykonywał niepotrzebne obliczenia. Zespół odpowiedzialny za interfejs systemu deklaruje, że w 2022 roku skupi się przede wszystkim na poprawie wydajności.— deklarują przedstawiciele Microsoftu.No nic, czekamy.Źródło: Centrum Opinii Reddit , WindowsLatest