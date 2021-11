Kochacie Windows 11, więc Microsoft przyspiesza jego udostępnianie

Bezpłatne ulepszenie do Windows 11 na kolejnych komputerach.

Windows 11 na kolejnych komputerach

"Przyspieszamy tempo wdrażania Windows 11 szybciej, niż wcześniej przewidywaliśmy"

"Opinie dotychczasowych użytkowników są pozytywne, w związku z czym udostępniamy aktualizację dla kolejnych komputerów z Windows 10."

Jak zainstalować Windows 11?

Powiedzmy sobie szczerze: poważne problemy związane z Windows 11 są rzeczą marginalną, a u lwiej części użytkowników nowy system Microsoftu po prostu działa poprawnie. Dostrzega to oczywiście gigant z Redmond, który pod wpływem pozytywnych opinii oraz na podstawie otrzymanych danych telemetrycznych postanowił udostępnić bezpłatne ulepszenie do Windows 11 jeszcze większej grupie osób.Windows 11 jest udostępniany w sposób analogiczny do poprzednich wersji systemu, etapami. Harmonogram aktualizacji rozłożono w czasie, aby oszczędzić użytkownikom komputerów problemów i wyłapać jak najwięcej błędów, zanim oprogramowanie pojawi się na naprawdę dużej liczbie pecetów. Czas płynie, a programiści pracujący dla firmy z Redmond usuwają coraz więcej bugów. Konsekwencją tego jest fakt, iż bezpłatne ulepszenie do Windows 11 proponuje się częściej.W nowym biuletynie pomocy technicznej firma Microsoft podała, że system Windows 11 działa świetnie na jeszcze większej liczbie konfiguracji.— czytamy.Najpierw sprawdź, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania Windows 11 . Jeśli tak, zrób najlepiej kopię zapasową swoich danych i... do dzieła!Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybierz "Ustawienia".Otwórz sekcję "Aktualizacja i zabezpieczenia" i wybierz z menu po lewej "Windows Update".Zobacz, czy widzisz komunikat o treści: "Na tym komputerze osobistym można uruchomić system Windows 11".