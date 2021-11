Multiplication Kingdom - nauka mnożenia może wciągać (recenzja)

Ciekawa gra edukacyjna.





Multiplication Kingdom – gra do nauki tabliczki mnożenia

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 22,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Mimo że większość uczniów nie doświadcza tego w szkole, nauka przez zabawę to niezwykle skuteczna metoda - nie tylko w przypadku dzieci. Sklepy z aplikacjami mobilnymi są pełne tytułów edukacyjnych.Multiplication Kingdom to nowa gra w tej kategorii, która na tapet bierze tabliczkę mnożenia. Naszą postacią jest waleczny dinozaur. Toczymy pojedynki z przeciwnikami i przechodzimy kolejne poziomy. Nie zabrakło również walk z bossami.Mechanika gry, podobnie jak oprawa graficzna, jest dość prosta. Musimy podawać wyniki mnożenia z klasycznej tabliczki 10x10. Jeśli odpowiemy poprawnie, atakujemy wroga. Błąd lub przekroczenie czasu oznacza atak przeciwnika. Trzeba przyznać, że to zaskakująco wciągające rozwiązanie - szczególnie że twórcy postarali się zróżnicować poziom trudności między poziomami i typami przeciwników.Gra jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam. Jedyne czego można się przyczepić to niezbyt intuicyjny układ klawiatury numerycznej, który utrudnia błyskawiczne wpisywanie.Multiplication Kingdom to w ogólnym rozrachunku bardzo przydatna gra edukacyjna, szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym. Nauka tabliczki mnożenia w końcu nie będzie nudna.