Winamp powraca! Wkrótce beta testy nowej wersji

Czego się po niej spodziewać?

Program doprawdy kultowy

Winamp w końcu wraca

Swego czasu chyba nie było domowego komputera, na którym nie byłby zainstalowany Winamp. Ten odtwarzacz plików audio (i wideo) lata temu hipnotyzował swoimi wizualizacjami zapewne miliony użytkowników. Zanim każdy korzystał z serwisów streamingowych pokroju Spotify, plików audio słuchało się na komputerach właśnie z użyciem Winampa. Niestety, czasy jego świetności przeminęły, a program od dawna nie otrzymał aktualizacji. Wygląda jednak na to, że szykuje się jego wielki powrót.Pierwsze wydanie Winampa zadebiutowało na rynku 21 kwietnia 1997 roku. W 1998 roku pojawiło się drugie wydanie, oferujące między innymi obsługę skórek, a w 2002 roku wydanie 3.0, w którym dodano obsługę „nowoczesnych” skórek które były niekompatybilne z wcześniejszymi wersjami programu. Premiera wersji 5.0 miała miejsce w grudniu 2003 roku i obsługuje ona skórki „klasyczne”, jak i „nowoczesne”. Co ciekawe, wersja 4.0 Winampa nigdy nie istniała. To dlatego, że Winamp 5 łączył cechy wydania nr 2 i nr 3 (2 + 3 = 5).Winamp był rozwijany aż do roku 2007, kiedy to wydano jego wersję 5.5. W październiku 2018 roku doszło do wycieku wersji 5.8, którą potem twórcy zdecydowali się udostępnić na swojej stronie internetowej. Dzięki temu każdy mógł doświadczyć nostalgii płynącej z korzystania z tego kultowego programu. Niestety, mimo że wówczas deweloperzy z firmy Radionomy odpowiedzialnej za Winampa stwierdzili, że mają wielkie plany wobec programu, od tego momentu wcale nie wypuszczono kolejnej wersji Winampa.Na szczęście wygląda na to, że Radionomy w końcu swoje wielkie plany realizuje. Serwis Vosveteit donosi bowiem, że strona Winamp.com została przeprojektowana, a w ubiegłym tygodniu opublikowano nowe logo odtwarzacza. Odwiedziny strony pokazały mi, że to faktycznie się stało.