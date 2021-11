Telewizory LG z webOS otrzymują Apple Music. Aplikacja już dostępna

Kolejna platforma dla Apple Music, czyli smart telewizory LG z systemem webOS 4.0 i nowszymi

Firma LG coraz mocniej rozbudowuje swoją bazę oprogramowania na autorskiej platformie smart TV, czyli webOS. Tak, w zasadzie platformie przejętej od HP, który to koncern wykupił ją wraz z firmą Palm, ale chodzi o dostępność wyłącznie u jednego producenta smart TV. Dopiero co informowaliśmy o wprowadzeniu grania w chmurze, a teraz pora na Apple Music.Aplikacja Apple Music przygotowana teraz też dla telewizorów LG z webOS umożliwia dostęp do ponad 90 milionów utworów muzycznych i ponad 30 tysięcy specjalnie przygotowanych playlist czy teledysków w rozdzielczości 4K oraz transmisji na żywo w ramach Apple Music Radio. Ponadto zawiera takie funkcje jak chociażby podgląd tekstu wraz z synchronizacją.