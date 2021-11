Zapomnij o drogiej konsoli. LG wprowadza NVIDIA GeForce NOW na telewizorach z systemem webOS

Gracze na to czekają.

Aplikacja NVIDIA GeForce NOW na telewizorach LG

Granie na dużym ekranie w wysokiej rozdzielczości wiąże się zazwyczaj z zakupem konsoli do gier. Owszem można podłączyć mocnego PC do telewizora przez HDMI, ale dla wielu osób jest to zbyt problematyczne. Z kolei konsole nowej generacji nie są tanie, a w dodatku wciąż borykamy się z problemami dotyczącymi dostępności urządzeń. Alternatywą mogą być usługi grania w chmurze, jak GeForce NOW . Właśnie dowiedzieliśmy się, że rozwiązanie to trafi na telewizory marki LG.Jak czytamy w oficjalny komunikacie, firma LG ogłosiło współpracę z NVIDIA, w ramach której stanie się pierwszym producentem telewizorów, który opracował aplikację na Smart TV, umożliwiającą korzystanie z wiodącej usługi streamingu gier w chmurze GeForce NOW na telewizorach LG z systemem webOS.Według LG, telewizory OLED w rozmiarach od 48 do nawet 88 cali doskonale pasują do usługi GeForce NOW. Obecnie jest ona dostępna na NVIDIA SHIELD, komputerach z systemem Windows, urządzeniach z systemem macOS, Chrome OS, Android i urządzeniach iPhone i iPad z przeglądarką Safari. Usługa GeForce NOW pozwala graczom rozpocząć grę na telewizorach LG i kontynuować ją na prawie każdym posiadanym urządzeniu.Aplikacja będzie dostępna w wersji beta od tego tygodnia w sklepie LG Content Store w wybranych modelach telewizorów LG 4K OLED, QNED Mini LED i NanoCell 2021 na 80 rynkach.Aplikacja umożliwi posiadaczom kompatybilnych telewizorów LG na natychmiastowe korzystanie z biblioteki ponad 35 darmowych gier, wymagających jedynie kompatybilnego kontrolera, bez dodatkowego sprzętu.