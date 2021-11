Śpiewaj ze Spotify. Teksty piosenek wyświetlane w czasie rzeczywistym już są dostępne

Ważna funkcja znowu w serwisie streamingowym.

Źródło: Spotify



Oto, jak aktywować teksty na wszystkich dostępnych platformach:

W aplikacji mobilnej Spotify:

1. Stuknij w „Teraz odtwarzane” na utworze

2. Podczas słuchania, przesuń palcem w górę od dołu ekranu

3. Zobaczysz tekst utworu, który jest przewijany w czasie rzeczywistym w trakcie odtwarzania utworu

4. Aby udostępnić, po prostu dotknij przycisku "Udostępnij" na dole ekranu z tekstami piosenek, a następnie wybierz tekst, który chcesz udostępnić - i gdzie chcesz go udostępnić za pośrednictwem platform innych firm.



W aplikacji

1. Na pasku „Teraz odtwarzane”, kliknij na ikonę mikrofonu podczas odtwarzania utworu.

2. Voila! Zobaczysz tekst utworu, który przewija się w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworu.



W aplikacji SpotifyTV:

1. Otwórz „Teraz odtwarzane” na utworze

2. Przejdź do prawego rogu do “przycisku Tekst" i wybierz, czy chcesz włączyć tekst piosenki

3. Po włączeniu, zobaczysz tekst piosenki na ekranie



Spotify robi wszystko, żeby pozostać na szczycie

Platforma Spotify jest obecnie niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o streaming muzyki i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Tym bardziej, że firma stara się nieustannie urozmaicać użytkownikom korzystanie ze swoich usług, dodając nowe funkcje i rozszerzając możliwości na



Źródło: Spotify / fot. tyt. Unsplash / Charles Deluvio



W aplikacji1. Stuknij w „Teraz odtwarzane” na utworze2. Podczas słuchania, przesuń palcem w górę od dołu ekranu3. Zobaczysz tekst utworu, który jest przewijany w czasie rzeczywistym w trakcie odtwarzania utworu4. Aby udostępnić, po prostu dotknij przycisku "Udostępnij" na dole ekranu z tekstami piosenek, a następnie wybierz tekst, który chcesz udostępnić - i gdzie chcesz go udostępnić za pośrednictwem platform innych firm.W aplikacji desktopowej Spotify 1. Na pasku „Teraz odtwarzane”, kliknij na ikonę mikrofonu podczas odtwarzania utworu.2. Voila! Zobaczysz tekst utworu, który przewija się w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworu.W aplikacji SpotifyTV:1. Otwórz „Teraz odtwarzane” na utworze2. Przejdź do prawego rogu do “przycisku Tekst" i wybierz, czy chcesz włączyć tekst piosenki3. Po włączeniu, zobaczysz tekst piosenki na ekraniePlatforma Spotify jest obecnie niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o streaming muzyki i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Tym bardziej, że firma stara się nieustannie urozmaicać użytkownikom korzystanie ze swoich usług, dodając nowe funkcje i rozszerzając możliwości na różnych platformach . W ostatnim czasie dodano między innymi wyszukiwanie piosenek za pomocą fragmentów ich tekstu, asystenta głosowego (“Hey Spotify) , czy specjalną subskrybcję podcastową , która pozwoli wspierać konkretnych twórców.Źródło: Spotify / fot. tyt. Unsplash / Charles Deluvio

Spotify poinformowało oficjalnie o udostępnieniu funkcjonalności, na którą czekaliśmy od kilku lat. Chodzi o opcję wyświetlania tekstów piosenek podczas ich słuchania. Było to rozwiązanie dostępne wcześniej w aplikacji, jednak wycofano je już w 2016 roku, ze względu na zerwanie współpracy z partnerem Musixmatch. Po tym wydarzeniu, teksty pojawiały się okazyjnie na wybranych rynkach, jednak większość użytkowników na stałe musiała pogodzić się z ich brakiem.Dziś szwedzki gigant streamingowy ogłosił jednak, że teksty wracają - tym razem dla wszystkich, w aplikacjach na każdą platformę, z telewizorami włącznie. Co ciekawe, funkcja znów jest dostarczana przez Musixmatch, a w nowej wersji posiada wyświetlanie “na żywo”, czyli tekst wyświetla się w momencie, kiedy słyszymy go w piosence. Spotify oferuje więc teraz rozrywkę w stylu karaoke, która, szczególnie na SpotifyTV, może świetnie sprawdzić się na imprezach.