Spotify z podcastową subskrypcją również w Polsce

O co dokładnie chodzi?





Subskrypcja na podcasty Spotify już w Polsce

Źródło: Spotify

Spotify poinformowało, że rozszerzony został właśnie zasięg specjalnej podcastowej subskrypcji. Na liście znalazła się Polska, co oznacza pewne zmiany dla osób będących wielbicielami tego formatu treści. Twórcy będą mogli udostępniać ekskluzywne odcinki czy emitować te standardowe nieco wcześniej dla użytkowników decydujących się na opłacenie abonamentu.Podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i można je słuchać/oglądać praktycznie za pośrednictwem każdej platformy streamingowej. Spotify wiedzie w tej kwestii prym i raczej nie zapowiada się na to, by chciał zaprzestać swojej ekspansji. Dowodem na to jest szeroka dostępność dedykowanej subskrypcji, która spodoba się przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za podcasty.Do tej pory funkcja była dostępna wyłącznie w kilku krajach. Teraz. Czym więc tak naprawdę jest „Podcast Subscriptions”? Cóż, mamy do czynienia tak naprawdę z wewnętrzną subskrypcją Spotify, którą można zapłacić swoim ulubionym twórcom. W zamian za to użytkownicy otrzymają ekskluzywną zawartość w postaci dodatkowych odcinków czy wcześniejszego dostępu do tych standardowych. Decyzja należy już do podcastera.– może być to 5 złotych miesięcznie lub nawet 50 złotych. Nie mam wątpliwości, że z tej nowej funkcji skorzysta szereg osób. Ekskluzywne treści bowiem prawie zawsze przyciągają odbiorców – zwłaszcza jeśli są wysokiej jakości i warte swojej ceny.Spotify przy okazji poinformowało, że. Potem planowane jest pobieranie 5% prowizji od miesięcznego abonamentu. Opcja subskrypcji dostępna będzie wyłącznie z poziomu mobilnej wersji platformy.Źródło i foto: Spotify