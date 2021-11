Instagram kończy z Threads – aplikacją, która miała odmienić internetową komunikację

Nieudany projekt.





To koniec aplikacji Threads

Źródło: Instagram

Wiemy, że ludziom zależy na łączeniu się ze swoimi bliskimi znajomymi, i widzieliśmy to szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat wraz z rozwojem wiadomości na Instagramie. Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na ulepszeniu sposobu łączenia się z bliskimi znajomymi na Instagramie i wycofujemy aplikację Threads. Przenosimy zabawne i wyjątkowe funkcje, które mieliśmy w aplikacji Threads, do głównej aplikacji Instagrama i kontynuujemy tworzenie sposobów, dzięki którym ludzie mogą lepiej łączyć się ze swoimi bliskimi znajomymi na Instagramie. Mamy nadzieję, że ułatwi to użytkownikom korzystanie z tych wszystkich funkcji i możliwości w głównej aplikacji.

Instagram potwierdził, że wraz z końcem 2021 roku aplikacja Threads przestanie istnieć. Projekt ten powstał dwa lata temu i miał być tym, czym jest Messenger dla Facebooka – osobnym komunikatorem ułatwiającym wymienianie się wiadomościami z innymi użytkownikami platformy. Nie wszystko poszło jednak po myśli koncernu, gdyż usługa nie cieszyła się sporym zainteresowaniem.Spółka Meta już dosyć temu powołała zespół, który tworzy eksperymentalne aplikacje niezbyt wysokim kosztem. W ten sposób badane są potrzeby konsumentów oraz ich zainteresowanie konkretnymi funkcjami. Jeśli dane przedsięwzięcie niezbyt się udaje, to trafia ono do kosza i w jego miejsce pojawia się kolejne. Threads był jednym z takich eksperymentów.W momencie, gdy Instagram poinformował o rezygnacji z funkcji Direct na rzecz integracji z Messengerem, to postanowiono przetestować czy użytkownicy byliby chętni na korzystanie z oddzielnego komunikatora. Wtedy narodziła się aplikacja Threads, któraZa jej pomocą można także wysłać Stories wyłącznie do takich użytkowników i podzielić się z nimi aktualnie wykonywaną czynnością i statusem. Usługa miała zostać p. Nic więc dziwnego, że Meta zadecydowała o likwidacji Threads. Od 23 listopada wszyscy konsumenci otrzymają powiadomienie zachęcające do powrotu na Instagrama.Firma wydała przy okazji specjalne oświadczenie redakcji portalu TechCrunch Decyzja ta jest w pełni zrozumiała – Instagram coraz bardziej integruje się z Messengerem oraz wprowadza liczne usprawnienia obecne do tej pory na Threads. Obecność oddzielnego komunikatora mija się więc z celem. Nadal jednak można z niego korzystać do końca 2021 roku.Źródło: TechCrunch / Foto. Instagram