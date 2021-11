Sklep Play przestanie informować o dacie ostatniej aktualizacji aplikacji

Dlaczego?





Sklep Play planuje pozbyć się ważnej funkcji

Google testuje usunięcie sekcji „ostatnia aktualizacja” spod każdej aplikacji w Sklepie Play. Zmianę zaczęło zauważać coraz więcej użytkowników, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z niefortunnym błędem. Na razie brak tych ważnych informacji dostrzeżono wyłącznie w wersji usługi na Androida.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia ze skrajnie kontrowersyjną decyzją Google. Mowa oczywiście o usunięciu licznika łapek w dół spod wszystkich filmów opublikowanych w serwisie YouTube. Jak się okazuje, to nie koniec dziwnych planów koncernu – wiele osób zaczęło właśnie donosić o likwidacji kluczowej funkcji z mobilnego Sklepu Play. O co dokładnie chodzi?Jeśli przejdziecie na stronę dowolnej aplikacji w Sklepie Play, to w szczegółach o niej dostrzeżecie pozycję. Informacja ta pozwala w szybki sposób sprawdzić, kiedy deweloperzy zdecydowali się na wdrożenie jakichkolwiek poprawek czy funkcji do swojej usługi bądź gry.To właśnie brak tej sekcji zaczęli zgłaszać konsumenci. We wielu przypadkach jest to kluczowy czynnik jeśli chodzi o wybór aplikacji – raczej mało kto chce korzystać z niewspieranego i nierozwijanego produktu. Zwłaszcza jeśli należy za niego zapłacić.To jednak nie wszystko.– to jest już dosyć podejrzane i śmiem twierdzić, że tu możemy akurat mieć do czynienia z błędem. Trudno na ten moment potwierdzić co ma w planach Google i jakimi motywami kieruje się koncern. Na razie mamy do czynienia z dosyć ograniczonymi testami A / B i pozostaje czekać na rozwój sytuacji.Źródło: Android Police , Reddit