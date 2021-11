Windows 11 z nowym Media Playerem. Czy to w końcu rywal dla VLC?

Wygląda na to, że Microsoft w końcu się postarał.





Windows 11 z nowym Media Playerem





fot. Microsoft

Microsoft zawsze niejako “wciskał” do Windowsa własny odtwarzacz multimediów, który na przestrzeni ostatnich lat zaczął bardzo mocno odstawać od konkurencji - czyli chociażby wspomnianego w tytule VLC Wygląda na to, że taka sytuacja już niebawem może się zmienić. Amerykańska firma zaktualizowała bowiem swój odtwarzacz w Windows 11. Co się zmieniło?Media Player w Windows 11 doczekał się bardzo porządnego liftingu. To już nie ta sama aplikacja, która utknęła wyglądem i możliwościami w 2012 roku - podczas ostatniego “remontu” przeprowadzonego przez Microsoft. Ciekawi fakt, iż Microsoft zdecydował się zrezygnować z Groove Music, które pojawiło się pierwotnie w Windows 10.W Windows 11 Microsoft aktualizuje interfejs użytkownika w nowym Media Playerze. Tak, aby zintegrować go z ogólnym wyglądem nowych okienek. Podstawowy układ wciąż przypomina zapomniany nieco Groove Music. Ponownie użytkownicy będą mogli również skorzystać z plików, które będą pochodziły z dowolnego miejsca - na ten moment nowy Media Player obsługuje tylko dane dostępne lokalnie. Amerykańska firma zapowiedziała jednak, że ta sytuacja zmieni się wraz z czasem.Inne, nowe funkcjonalności wprowadzone do odświeżonego Media Playera, to między innymi okładki albumów oraz obrazy wykonawców - zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i w formie miniodtwarzacza. Ale to wszyscy znamy już ze Spotify. Microsoft wprowadził także kilka usprawnień związanych z kontrolą odtwarzacza przy pomocy konkretnych skrótów klawiaturowych.Czy nowy Media Player w Windows 11 będzie w stanie być godnym rywalem dla VLC? Na to pytanie jeszcze ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ale patrząc na to, jaką społeczność ma dookoła siebie popularny, “pomarańczowy” odtwarzacz oraz ile możliwości oferuje w przypadku samego Windowsa to… nowy Media Player raczej nie ma tu czego szukać.Chociaż oczywiście chciałbym się mylić.Źródło: Microsoft / fot. Microsoft