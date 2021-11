Windows 10 od teraz z nowym cyklem aktualizacji

Idą zmiany.

Aktualizacje Windows 10 z nowym cyklem

"Przejdziemy na nowy cykl wydawniczy aktualizacji systemu Windows 10, aby dostosować go do cyklu wydawania poprawek dla systemu Windows 11. Skupimy się na corocznych aktualizacjach funkcji"

"Następna aktualizacja funkcji systemu Windows 10 planowana jest na drugą połowę 2022 roku. Będziemy nadal wspierać co najmniej jedną wersję systemu Windows 10 aż do 14 października 2025 roku"

Windows 11 na kolejnych komputerach

"W oparciu o pozytywne doświadczenia związane z wdrażaniem aktualizacji i opinie użytkowników, które widzieliśmy do tej pory, przyspieszamy tempo wdrażania Windows 11 szybciej niż wcześniej przewidywaliśmy. Od teraz uaktualnienie systemu Windows 11 jest szerzej dostępne dla kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows 10"

Jak zainstalować Windows 11 za darmo?

Niezależnie od tego, na ilu komputerach jest obecnie zainstalowany system Windows 11 i jaką cieszy się popularnością, trzeba pogodzić się z tym, że Microsoft temu właśnie OS-owi poświęcał będzie teraz najwięcej wysiłków. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tym, jak często pojawiały się będą aktualizacje dla Windows 10 . Wiemy już, że rzadziej niż do tej pory.Do tej pory Windows 10 otrzymywał rocznie dwie główne aktualizacje funkcji. Począwszy od listopadowej poprawki Windows 10 21H2 , Microsoft zapowiedział przejście na cykl roczny.— powiedział John Cable, wiceprezes Microsoft ds. obsługi i dostarczania systemu Windows.. Tym samym firma przypomniała, kiedy zakończy się wsparcie dla Windows 10.Łatka Windows 10 21H2 nie jest aż tak znacząca, jak mogłoby się wydawać - wprowadza przede wszystkim usprawnienia jakościowe. Zapewnia na przykład obsługę WPA3 H2E dla lepszego bezpieczeństwa Wi-Fi. Usprawnia również Windows Hello dla firm, aby umożliwić szybsze, płynniejsze logowania bez haseł. Aktualizacja dodaje też obsługę obliczeń GPU do Windows Subsystem for Linux (WSL) i Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW). Wykorzystanie GPU ma wspomóc zastosowania związane z uczeniem maszynowym i innymi działaniami, wymagającymi dużej mocy obliczeniowej.Przy okazji ogłaszania rocznego cyklu aktualizacji przedstawiciele Microsoftu zapowiedzieli, że propozycja bezpłatnego ulepszenia Windows 10 do Windows 11 pojawi się na kolejnych komputerach.– mówił John Cable.Bezpłatna aktualizacja Windows 10 do Windows 11 jest bardzo prosta. Zanim jej dokonasz, koniecznie zrób kopię zapasową swoich danych. Ot, na wszelki wypadek. Jeśli już to zrobisz:Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybierz "Ustawienia".Otwórz sekcję "Aktualizacja i zabezpieczenia" i wybierz z menu po lewej "Windows Update".Zobacz, czy widzisz komunikat o treści: "Na tym komputerze osobistym można uruchomić system Windows 11".