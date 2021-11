Zainstaluj aplikacje na Android TV i Google TV zdalnie wprost z Google Play na telefonie

Mając smart telewizory lub przystawki smart TV na systemach Android TV, ewentualnie jego przebrandowanej nowszej wersji Google TV, możemy zainstalować aplikacje bezpośrednio ze sklepu Google Play na telewizorze (albo po przejściu na daną pozycje rozpoczynając podróż w menadżerze wyszukiwania na smart TV) lub logując się na swoje konto Google w przeglądarce internetowej i wybierając dane urządzenie. Ręcznej instalacji z plików APK nie liczę, chodzi o zasoby oficjalnego sklepu Google. Od teraz gigant z Mountain View umożliwia też kolejną dodatkową metodę, choć nie u każdego.Jak zauważył i podzielił się swoim odkryciem na Reddicie użytkownik o pseudonimie avigi, w jego smartfonowej wersji sklepu Google Play zamiast tradycyjnego przycisku z instalacją aplikacji, pojawił się wybór docelowego sprzętu. Normalnie w ten sposób moglibyśmy pobrać program tylko na nasz aktualnie użytkowany telefon lub tablet, a avigi mógł też zlecić instalację na przystawce smart TVsystemu Android TV). Inny internauta posługujący się nickiem kevjs1982 potwierdził nowość na swoim przykładzie. U niego akcja mogła być zdalnie przeprowadzona po wybraniu Chromecast with Google TV.

Jeśli funkcja się u was pojawi, to opcje instlacji będą podobne do powyższego screena / Foto: avigi @ Reddit

Sam mam w domu dwa urządzenia pracujące na Google TV i Android TV, ale niestety nic takiego nie odnotowałem. Oczywiście wszystkie sprzęty muszą być sparowane z tym samym kontem Google. Widać firma wprowadza nową funkcję stopniowo i tylko wystarczy poczekać, aż będzie dostępna także dla nas. Niekoniecznie chodzi o region, bo nawet nie wszyscy posiadacze smartfonów i smart TV na systemach Google zza oceanu mają do niej obecnie dostęp.Źródło: 9to5Google