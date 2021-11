Nowe sterowniki Nvidia GeForce 496.76 WHQL. Dostaliśmy DLSS 2.3, ICAT i nowe skalowanie

Zazwyczaj w kolejnych sterownikach dla kart graficznych Nvidia GeForce (czy nawet konkurencji od AMD) dostajemy poprawki związane z eliminowaniem błędów, polepszaniem wydajności w danych grach lub obsługą nowosprzedawanych kart graficznych. Tym razem wraz z pakietem driverów Nvidia GeForce 496.76 WHQL zieloni zaserwowali nam znacznie więcej nowości.



Optymalizacje kolejnych gier i premiera DLSS w jeszcze bardziej usprawnionej wersji 2.3

Teoretycznie otrzymaliśmy po prostu optymalizację dla kolejnej ważnej gry, czyli Battlefield 2042 (a przy okazji Ruined King: A League of Legends Story), a także kolejne tytuły z DLSS, w tym (poza wspominanym Battlefieldem 2042): Assetto Corsa Competizione, Bright Memory: Infinite, Farming Simulator 22, Hot Wheels Unleashed, and Myth of Empires. Jednak znacznie ważniejsza jest premiera zupełnie nowych funkcji.





Po ponad 3 latach pracy Nvidia zaprezentowała znacznie ulepszoną technikę DLSS 2.3, która redukuje niechciany efekt smużenia szybciej poruszających się elementów występujący w poprzednich odsłonach i potencjalnie może zapewnić jeszcze więcej klatek na sekundę niż niegdysiejsze wersje DLSS. nawet nie wchodząc w szczegóły - obraz jest po prostu jeszcze wierniejszy renderingowi w natywnej rozdzielczości mając mniej artefaktów wizualnych.



Podbicie rozdzielczości bez dużej utraty wydajności w każdej gdzie dzięki Nvidia Image Scaling

Bardzo ważną nowością jest też NVIDIA Image Scaling, który co prawda nie jest świeżą technologią, ale teraz można wymusić go dla każdej aplikacji 3D w sterowniku. Nie wymaga implementacji przez twórców danej gry. To także jak DLSS technika generowania obrazu w niższej rozdzielczości i jego skalowania przy chęci zachowania jakości jak najbliższej natywnej rozdzielczości.



Dostępne tryby skalowania w Nvidia Image Scaling / Foto: Nvidia



Działa nie aż tak dobrze jak DLSS, ale ma dwie podstawowe zalety. Nvidia Image Scaling jest gotowy do uruchomienia w dowolnej grze i nie trzeba mieć karty graficznej z rodziny Nvidia GeForce RTX. Nadadzą się też modele bez jednostek RT. Co więcej, według zielonych technika daje lepsze efekty niż konkurencyjne skalowanie od AMD.



Łatwe porównywanie screenów i wideo z Nvidia Image Comparison Analysis Tool (ICAT)

Ostatnia niespodzianka wiąże się z udostępnieniem narzędzia Nvidia ICAT (albo bez skracania - Nvidia Image Comparison Analysis Tool). Nie jest to dosłownie element sterownika, a dodatkowe narzędzie w osobnej aplikacji, choć powiązane z powyższymi tematami. Dzięki niemu można bardzo prosto porównać na bazie screenów czy gameplaów z tego samego miejsca w danej grze kilka technik skalowania obrazu czy innych ustawień graficznych.



Porównywanie w Nvidia ICAT dla tego samego fragmentu obrazu na kilku próbkach / Foto: Nvidia



Wpierw musimy jednak sami (nawet i przez narzędzie wbudowane w sterowniki Nvidii) stworzyć przygotowane pod porównywanie statyczne materiały graficzne lub wideo. Później możemy włączyć dzielony ekran dla dokładnie tego samego obrazu z naszych kilku próbek (do 4 na raz), także z kadrowaniem i przybliżaniem na dany fragment czy zmianą szybkości odtwarzania dla wideo. Jest też drugi tryb gdzie dynamicznie przesuwamy suwakiem podgląd na jedną bądź drugą próbkę - w całości lub częściowo.



Nvidia ICAT i przesuwanie suwakiem dwóch obrazów z jednego ujęcia / Foto: Nvidia



Do tej pory osoby przygotowujące np. testy wydajności czy jakości grafiki musiały takie kwestie ręcznie obrabiać w programach do edycji grafiki lub montażu filmów. Teraz proces jest banalnie prosty. Program Nvidia ICAT działa z plikami graficznymi JPG, PNG i WEBP oraz wideo MP4 i WEBM.



Naprawa błędów w wielu grach. W końcu można znów normalnie odpalić WRC 8 i WRC 9

Wyeliminowano też sporo błędów w grach, chociażby uniemożliwiające jakąkolwiek rozgrywkę wyrzucanie do pulpitu zaraz po odpaleniu WRC 8 i WRC 9, na które narzekałem przy okazji poprzedniego wydania sterowników Nvidia GeForce Game Ready. Co ważne, najnowsza wersja driverów Nvidii dostępna jest dla całej rodziny kart graficznych Nvidia RTX 3000, RTX 2000, GTX 1600, GTX 1000, GTX 900, i wybranych GTX 700, TIAN oraz mobilnych odpowiedników, o ile takie istnieją (gdzie znajdziemy też całą serię Nvidia MX i niektóre z linii Nvidia GTX 800M).



Pełna lista naprawionych błędów w grach dla najnowszych sterowników Nvidia GeForce Game Ready / Foto: własne - Nvidia



Tak jak zwykle aktualne sterowniki Nvidia GeForce Game Ready 496.76 WHQL pobierzecie z naszej bazy (ewentualnie także niektóre starsze wydania). Program Nvidia ICAT również znajduje się w naszej bazie oprogramowania.



Pobierz sterowniki Nvidia GeForce Game Ready 496.76 WHQL

Pobierz program Nvidia Image Comparison & Analysis Tool (ICAT)

Świetne nowości w świeżych driverach.