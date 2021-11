Chrome 96 zadebiutował, wraz z nowością dla użytkowników systemu Windows 11

Pobierz już teraz.

Stało się, Google udostępniło kolejną dużą aktualizację dla swojej przeglądarki internetowej Google Chrome. Zadebiutowała już ona na wszystkich wspieranych przez firmę platformach. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza!Chrome 96 nie wprowadza zbyt wielu nowości, co ma związek z faktem, że Google jakiś czas temu przerzuciło się na 4-tygodniowy harmonogram aktualizacji. W związku z tym co aktualizację gigant z Mountain View skupia się zdecydowanie mocniej na poprawkach błędów, poprawie bezpieczeństwa i drobnych zmianach. To powiedziawszy, w Chrome 96 nastąpiły pewne istotna zmiany, a jedna z nich powinna ucieszyć użytkowników systemu Windows 11.W tej chwili, jeśli korzystasz z Windows 11, a w Chrome 96 na desktopie lewym przyciskiem myszy klikniesz w ikonę trzech kropek widoczną w prawym górnym rogu okna, a prawym przyciskiem myszy w omniboks (pasek adresowy), Twoim oczom ukaże się menu znane z Windows 10. Menu to nie posiada zaokrąglonych rogów, ani innych cech menu kontekstowego systemu Windows 11.W Chrome 96 udostępniono eksperymentalną flagę, która pozwala włączyć w przeglądarce menu w stylu Windows 11. Nosi ona nazwę Windows 11 Style Menus. Domyślnie jest ona wyłączona. Aby ją aktywować, przejdź pod adres

Menu kontekstowe w Chrome 96 po włączeniu eksperymentalnej flagi

| Źródło: mat. własne

Szybsze przełączanie między stronami, ułatwienia dostępności i nie tylko

Google Chrome – aktualizacja do wersji 96

Windows 11 Style Menus.Jeżeli aktywujesz eksperymentalną flagę, menu kontekstowe w przeglądarce Chrome zyska przede wszystkim zaokrąglone rogi. Zmieni się też nieco jego kolor. Nie będzie ono jednak wspierać efektów przezroczystości obsługiwanych przez sam system. Być może Google w przyszłości wzbogaci je i o tę funkcjonalność.Często przeskakujesz w Chrome między aktualnie otwartą, a poprzednio odwiedzoną stroną, korzystając z przycisków „Wstecz” i „Dalej”? Teraz proces ten powinien być jeszcze szybszy, a to dlatego, że począwszy od wersji 96 Chrome na desktopie sięga po dodatkową pamięć podręczną, by przechowywać w niej ostatnią zapisaną stronę, na której byliśmy. Wcześniej tą funkcją mogli cieszyć się tylko użytkownicy urządzeń z Androidem.Skoro o Androidzie mowa, osoby korzystające z tego systemu, mogą już aktywować eksperymentalną flagę #darken-websites-checkbox-in-themes-setting, która pozwala na wymuszenie trybu ciemnego na tych stronach, które same ciemnego trybu nie oferują. Rzecz jasna, efekty tego działania potrafią być… różne.Kolejna nowa flaga, którą warto aktywować na Androidzie to #enable-accessibility-page-zoom. Ta włącza z kolei funkcję powiększania tekstu na stronie.Google udostępnia automatyczną aktualizację Chrome do wersji 96 stopniowo. Jeśli nie chcesz czekać, aż ta trafi do Ciebie, po prostu pobierz Chrome 96 z naszej bazy z oprogramowaniem i zainstaluj przeglądarkę ręcznie, na nowo.Źródło: Google, fot. tyt. mat. własne