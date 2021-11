Aktualizacja do Samsung One UI 4.0 i Androida 12 już jest! Dla kogo?

Producent rozpoczął jej udostępnianie.





Samsung One UI 4.0 na razie tylko dla Galaxy S21





Można śmiało stwierdzić, że dziś jest wielki dzień dla fanów Samsunga. Koreański producent rozpoczął bowiem oficjalne udostępnianie aktualizacji oprogramowania do nakładki One UI 4.0 opartej na Androidzie 12.Kto będzie mógł ją na ten moment zainstalować? Jest pewne ograniczenie.Samsung rozpoczął oficjalne wdrażanie nowej aktualizacji - na chwilę po tym, jak przetestował jej wersję beta. Użytkownicy z Polski mogli jak co roku wziąć udział we wspomnianych testach. Co ciekawe, Koreańczycy dążyli do tego, aby udostępnić One UI 4.0 i Androida 12 do końca 2021 roku i wygląda na to, że faktycznie może się im to udać.Na ten moment aktualizacja do One UI 4.0 jest jednak ograniczona tylko i wyłącznie do takich smartfonów, jak Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Można się jednak spodziewać, że wraz z czasem jej dostępność będzie się zwiększać i trafi ona na kolejne urządzenia, w tym “składaki” koreańskiej firmy.Już kilka miesięcy temu Samsung oficjalnie przekazał, iż ma naprawdę ambitne plany dotyczące aktualizacji swoich smartfonów do nowej wersji nakładki.Czy warto instalować One UI 4.0? Zdecydowanie. Oprócz najnowszego oprogramowania od Google, aktualizacja ta przynosi posiadaczom smartfonów Samsunga sporo nowości - między innymi kolejne wersje motywów oraz wsparcie dla Material You, które było bardzo mocno promowane przez Google w 2021 roku.Samsung dodał także nowe funkcje związane z prywatnością i bezpieczeństwem użytkownika. Po zainstalowaniu opisywanej aktualizacji powinien zaskoczyć Was także całkowicie nowy panel sterowania aplikacjami oraz miejsce, w którym można kontrolować ich uprawnienia.Macie już nową aktualizację u siebie? Pamiętajcie, że jej dostępność może się różnić w zależności od regionu i samo oprogramowanie jest udostępniane stopniowo.Źródło: XDA / fot. Samsung