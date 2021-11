Microsoft testuje w Windows 11 odświeżone menu kontekstowe

Część jego problemów zostanie rozwiązana.

Menu kontekstowe Windows 11 i jego bolączki

Odświeżona wersja tej części menu kontekstowego, która w Windows 11 otwiera się po kliknięciu w napis „Pokaż więcej opcji”. | Źródło: Windows Latest

Windows 11 – jak zainstalować?

5 października Windows 11 doczekał się swojej premiery. Od tego dnia korzysta z niego coraz więcej i więcej użytkowników. Jeśli do tych użytkowników należysz, zapewne wiesz, że Windows 11 posiada zgoła inne menu kontekstowe niż Windows 10. Za jego pośrednictwem można przechodzić jednak do oryginalnego menu kontekstowego znanego starszego systemu. Czasem jest to wręcz konieczne. Jego wygląd pozostawia wiele do życzenia, ale Microsoft chce to zmienić.Menu kontekstowe Windows 11 jest bardziej przejrzyste i większe niż menu kontekstowe Windows 10. Zamiast wielu opcji posiada ono specjalne ikony dedykowane takim funkcjom jak kopiuj, wklej, zmień nazwę czy usuń. W Windowsie 10 opcje te ginęły w natłoku całego mnóstwa funkcji klasycznego menu.W Windowsie 11 funkcje, z których użytkownik korzysta rzadziej, są ukryte w menu kontekstowym za banerem „Pokaż więcej opcji”. Baner ten tak właściwie otwiera stare menu kontekstowe (bez opcji, które już znalazły się w nowym menu kontekstowym). Ta część Windowsa 11 wyraźnie nie pasuje do designu systemu, co w najbliższej przyszłości Microsoft chce rozwiązać.Jak można dostrzec na poniższym zrzucie ekranu, gigant z Redmond testuje już nowy wygląd tej części menu kontekstowego, która wyświetla się po kliknięciu w napis „Pokaż więcej opcji”. Testy prowadzone są w kanale Dev systemu Windows 11, w ramach programu Insider.Co istotne, rozszerzone menu kontekstowe systemu Windows 11 w kanale Dev nie zostało całkowicie odmienione. Microsoft z pewnością powiększył jednak jego rozmiar i zmienił barwę tła oraz zaznaczenia opcji, na którą użytkownik najechał wskaźnikiem myszy. Barwa te teraz bardziej odpowiada palecie kolorów Windows 11. Wygląda na to, że kolor zaznaczenia przynajmniej na razie nie odpowiada kolorowi wiodącemu systemu wybranemu przez użytkownika.Warto też wspomnieć, że w najnowszej wersji Windows 11 w kanale Dev menu kontekstowe otwiera się znacznie szybciej niż w wydaniu stabilnym systemu. To dobra wiadomość, albowiem obecnie menu kontekstowe potrafi naprawdę „przymulić”, co momentami irytuje.Na razie nie wiadomo, kiedy odświeżona wersja rozszerzonej części menu kontekstowego Windows 11 zadebiutuje w kanale Beta, a co dopiero w kanale wersji zapoznawczej i w wydaniu stabilnym systemu. Możliwe, że zadebiutuje ona dopiero w pierwszej dużej aktualizacji Windows 11 – aktualizacji do wersji 22H2, która ma zadebiutować w październiku 2022 roku.Jeżeli jeszcze nie zaktualizowałeś systemu Windows 10 do Windows 11, być może możesz to zrobić za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli natomiast taka opcja jeszcze nie jest dostępna, możesz dokonać ręcznej aktualizacji za pośrednictwem programu Asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź instalację na czysto, używając narzędzia Windows 11 Media Creation Tool Pamiętaj, że Windows 11 ma dosyć wygórowane wymagania sprzętowe. To, czy Twój komputer je spełnia, sprawdzisz dzięki programowi PC Health Check Źródło: Windows Latest / fot. tyt. Własne