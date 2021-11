Aktualizacja Android Auto z wspaniałymi nowościami

Aplikacja staje się lepsza z każdym dniem.

Moje doświadczenia płynące z korzystania z Android Auto w samochodzie są najpewniej zbieżne z doświadczeniami milionów osób na całym świecie. System działa coraz lepiej wraz z każdą aktualizacją, a Google usuwa większość irytujących niedociągnięć. Kolejne poprawki wydawane są w imponującym tempie i w każdej z nich znajduje się element, o którym warto poinformować szersze grono użytkowników. Tak jest i tym razem.O Google można mówić wiele różnych rzeczy, ale firmę z pewnością należy pochwalić za to, że wsłuchuje się w opinie osób korzystających z jej usług. Najnowsza aktualizacja Android Auto wprowadza zmiany jakościowe bazujące wyłącznie na sugestiach użytkowników systemu.

Zobacz również:

Źródło: GooglePierwszą z nich jest obsługa dwóch kart SIM przez Android Auto. Oznacza to, że użytkownicy narzędzia już wkrótce będą mogli wybrać kartę SIM, z której chcą korzystać podczas wykonywania połączeń telefonicznych z poziomu aplikacji uruchomionej w obrębie systemu multimedialnego samochodu. Była to od dawna jedna z najbardziej palących potrzeb społeczności.W najnowszej wersji testowej apki Google zaprezentowało też nowe zmiany w zakresie centrum powiadomień oraz większą liczbę ustawień umożliwiających użytkownikom konfigurowanie aplikacji uruchamianych podczas uruchamiania. Testerzy entuzjastycznie przyjęli zwłaszcza drugą z tych innowacji.Źródło: PolestarWreszcie, wypada wspomnieć nad grami dodanymi do Android Auto, które uprzyjemnią czas podczas dłuższych postojów, wynikających na przykład z konieczności doładowania energii w pojazdach elektrycznych.Źródło: AutoEvolution