Wiadomości Google nie pozwolą zapomnieć o nieprzeczytanych SMS-ach

Nadchodzi przydatna nowość.





Wiadomości Google wyróżnią nieprzeczytane wiadomości

Źródło: Android Police

Wiadomości Google już wkrótce wzbogacą się o przydatną nowość, która przypomni użytkownikom o nieprzeczytanych SMS-ach. Mowa o niebieskiej kropce wyświetlanej przy nieodczytanym jeszcze wątku – do tej pory mieliśmy do czynienia wyłącznie z pogrubieniem jego podglądu, co często zlewało się z resztą interfejsu.Powiadomienia o nieprzeczytanych wiadomościach to dosyć ważna funkcjonalność w komunikatorach. Dosyć skutecznie przypomina ona o tym, że kilku osobom jeszcze nie zdążyliśmy odpowiedzieć. Najczęściej mamy do czynienia z podświetleniem takiej konwersacji czy użyciem koloru stanowiącego kontrast względem reszty interfejsu. Wiadomości Google dosyć ubogo wypadają pod tym względem na tle innych aplikacji. Niezależnie czy korzystacie z jasnego bądź ciemnego motywu, to. We większości przypadków to wystarczy, lecz jeśli mamy do czynienia z wieloma wiadomościami, to uwierzcie mi – trudno na pierwszy rzut oka odróżnić ich rodzaj.Niedługo jednak nadejdzie w tym aspekcie drobna, lecz ważna zmiana. Część osób dostrzegła, żesygnalizująca niewyświetlenie SMS-a. Różni się ona nieco w zależności od używanego motywu aplikacji, lecz w obydwu przypadkach spełnia swoją rolę.Nie dostrzegłem jej jeszcze u siebie, więc możliwe, że mamy na razie do czynienia z zewnętrznymi testami funkcjonalności. Warto więc regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji i uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Android Police / Foto. Google