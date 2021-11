Zmiana domyślnej przeglądarki w Windows 11 ponownie utrudniona. To wina Microsoftu

Microsoft rzuca użytkownikom Windowsa kłody pod nogi.

Microsoft utrudnia zmianę domyślnej przeglądarki

EdgeDeflector doesn't work in Windows 11 build 22494. Microsoft has blocked third-parties from handling microsoft-edge:// links. https://t.co/L0Kd8zEovs — Daniel Aleksandersen (@DaAleksandersen) November 11, 2021

"Rozwiązaliśmy problem z nieprawidłowym przekierowaniem funkcjonalności systemu operacyjnego, gdy wywoływane są łącza microsoft-edge:"

Na tym utrudnienia się nie kończą

EdgeDeflector nie działa? Nic dziwnego, bowiem za wyeliminowanie "błędu" umożliwiającego korzystanie z tego arcypraktycznego, otwartoźródłowego narzędzia wzięła się firma Microsoft. EdgeDeflector to niewielki, darmowy program stworzony w 2017 roku, który pozwalał do tej pory zmienić domyślną aplikację do otwierania linków w systemie na inną niż Microsoft Edge.Firma z Redmond zawsze robiła wiele, aby zmusić użytkowników systemu Windows do korzystania z rozwijanej przez nią przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ta nie jest zła, wręcz przeciwnie, ale nikt chyba nie lubi być przymuszany do pewnych rzeczy. Teraz wykonała kolejny krok w stronę umacniania jej rynkowej pozycji i uprzykrzania życia osobom korzystającym z propozycji innych producentów.Dodając do niektórych linków prefikszamiast, firma Microsoft sygnalizuje systemowi Windows, aby używał do ich otwierania przeglądarki Edge zamiast innej domyślnej przeglądarki systemu. Nie dzieje się tak w przypadku wszystkich linków w Windows 10 Windows 11 , jednak ma to miejsce w przypadku niektórych istotnych z punktu widzenia Microsoftu hiperłączy w Ustawieniach, menu Start i jeszcze kilku miejscach w systemie.Twórca narzędzia EdgeDeflector, Daniel Aleksandersen, poinformował, że Microsoft w kompilacji Windows 11 build 22494 zablokował w jego apce opcję wykorzystania przeglądarek innych niż Edge do otwierania omawianych wyżej odnośników.Microsoft oświadczył, że możliwość otwierania adresów URL powiązanych z Microsoft Edge w przeglądarce innej niż Edge to błąd, który właśnie rozwiązano. Informację taką znaleziono w informacjach o kompilacji Windows 11 build 22494 , wydanej w piątek dla członków programu Windows Insider z kanałów beta i wersji zapoznawczej.Smutno. Przy okazji, za sprawą wprowadzonych zmian, przestała działać metoda na omijanie blokady Microsoftu stosowana w przeglądarkach Firefox oraz Brave Zmiany zostaną wprowadzone do stabilnej wersji Windows 11 prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku.To wcale nie jedyny ruch Microsoftu, mający na celu utrudnienie zmiany przeglądarki na inną niż Edge. Aby zrobić to w nowym buildzie testowym, w ustawieniach systemu należy przejść do aplikacji, a następnie aplikacji domyślnych, znaleźć preferowaną zainstalowaną przeglądarkę, a następnie przypisać wszystkie łącza i typów plików, klikając w niezliczoną ilość okien dialogowych, które wyświetla system Windows.Źródło: Microsoft, Daniel Aleksandersen