WhatsApp pozwoli ukryć status dostępności przed wybranymi użytkownikami

WhatsApp pozwoli ograniczyć kontakt z niezbyt lubianymi znajomymi

WhatsApp w wersji beta wzbogacił się o funkcję pozwalającą na ukrycie statusu dostępności przed określonymi osobami. Dzięki temu nie będą oni w stanie podejrzeć, kiedy ostatnio online był konkretny użytkownik. Nowość ta ma przyczynić się do zwiększenia prywatności oraz komfortu korzystania z komunikatora.Serwis WABetaInfo udostępnił szereg informacji na temat nowej funkcji dostępnej w wersji beta aplikacji WhatsApp. Mogliśmy o niej usłyszeć już kilka miesięcy temu, lecz wtedy nie do końca było wiadomo czy deweloperzy w ogóle zdecydują się na jej implementację. Teraz wiemy, że tak się stanie. O co więc dokładnie chodzi?Mowa o większej kontroli nad tym, kto widzi nasz status „Ostatnio widziany”. Do tej pory można było wybrać jedynie opcję „Wszyscy” oraz „Moje kontakty”. Już niedługo, co pozwoli na ograniczenie widoczności naszej dostępności dla wybranych osób. Jeśli więc zależy nam na tym, bye, to ta funkcja bardzo się przyda.Co ciekawe, podobno będzie można wybrać, by wraz z „łagodną blokadą” przestało wyświetlać się nasze zdjęcie profilowe. WhatsApp pozwoli więc na zablokowanie wybranych użytkowników bez tak naprawdę robienia tego. Nie wiadomo jednak, kiedy funkcja trafi do wszystkich konsumentów. Na razie korzystać z niej mogą wyłącznie beta-testerzy.i oczekiwać na kolejne doniesienia ze strony deweloperów lub WABetaInfo.