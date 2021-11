Microsoft udostępnił dla Windows 11 nową tapetę na święta

Pobierz ją już teraz.

Święta Bożego Narodzenia dopiero za prawie półtora miesiąca, ale Microsoft już postanowił przygotować do nich użytkowników Windows 11. W jaki sposób? Udostępniając specjalną, nową tapetę opracowaną z myślą o systemie operacyjnym.Świąteczne tło pulpitu zaprojektował dla Windows 11 Kervin Brisseaux – artysta z Nowego Jorku, który czerpie inspiracje z architektury, komiksów i popkultury. Jest to tapeta, która mocno kojarzy się z Microsoftem za sprawą palety barw. Do świątecznego okresu nawiązuje w jej przypadku natomiast obecność takich elementów jak śniegu, choinkowych gałązek czy wstążek., wyjaśnia Microsoft., czytamy.

Świąteczna tapeta Microsoftu stworzona z myślą o Windows 11. | Źródło: Microsoft

Windows 11 - instalacja

Świąteczną tapetę Microsoftu pobierzesz na swój komputer z systemem Windows 11 ze strony Microsoftu . Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby obraz ustawić jako tło pulpitu w systemie Windows 10. Gigant z Redmond wskazuje jednak na to, że tapeta znacznie mocniej odpowiada filozofii stojącej za Windowsem 11.Warto wspomnieć, że na swój komputer możesz pobrać również tło pulpitu opracowane przez Microsoft z myślą o systemie Windows 11 SE . Pojawiło się już ono bowiem w serwisie WallpaperHub Microsoftu.Jeżeli jeszcze nie zaktualizowałeś systemu Windows 10 do Windows 11, być może możesz to zrobić za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli natomiast taka opcja jeszcze nie jest dostępna, możesz dokonać ręcznej aktualizacji za pośrednictwem programu Asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź instalację na czysto, używając narzędzia Windows 11 Media Creation Tool Pamiętaj, że Windows 11 ma dosyć wygórowane wymagania sprzętowe. To, czy Twój komputer je spełnia, sprawdzisz dzięki programowi PC Health Check Źródło: Microsoft , fot. tyt. mat. własne