Windows 7 będzie objęty programem wsparcia przedłużonego jeszcze tylko rok

Koniec ESU dla Windows 7

„W przypadku systemu Windows 7 SP1 oraz Windows 7 Professional for Embedded Systems program rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU) rozpocznie swój trzeci i ostatni rok rozszerzonego wsparcia 8 lutego 2022 roku, a zakończy go 10 stycznia 2023 roku.”

14 stycznia 2020 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows 7. Wówczas wszyscy Ci użytkownicy, którym zależało na bezpieczeństwie, zostali zmuszeni do przesiadki na Windows 8.1 lub Windows 10. Mowa jednak o użytkownikach domowych. Przedsiębiorstwa póki co mogą jeszcze bowiem korzystać z tak zwanego ESU (ang. Extended Security Updates), czyli programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń gwarantującego poprawki bezpieczeństwa dla Windows 7. Windows 7 wkrótce przestanie być jednak objęty ESU.Microsoft właśnie ogłosił, że Windows 7 przestanie być objęty wsparciem w ramach programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń już 10 stycznia 2023 roku. Zatem, firmy korzystające z Windows 7 czeka jeszcze tylko 14 miesięcy poprawek bezpieczeństwa dla systemu., wyjaśnia Microsoft.Warto wspomnieć, że udział w programie rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU) jest płatny. Przedsiębiorstwa muszą płacić Microsoftowi od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów za każde urządzenie z systemem Windows 7 objęte wsparciem.Jeśli Ty korzystasz z systemu Windows 7 jako użytkownik domowy, koniecznie przerzuć się na Windows 10 lub Windows 11. Windows 7, skoro nie jest wspierany, jest bardzo łatwym celem dla hakerów. Systemy Windows 10 i 11 nie dość, że oferują wielokrotnie wyższy poziom bezpieczeństwa, są znacznie nowocześniejsze.Narzędzia, które pozwolą Ci dokonać na Twoim komputerze instalacji systemu Windows 10 lub Windows 11, znajdziesz oczywiście w naszej bazie z oprogramowaniem. To, czy Twój komputer spełnia wygórowane wymagania systemu Windows 11, pozwoli Ci szybko sprawdzić narzędzie PC Health Check Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft