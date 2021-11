Super Mombo Quest - nie ma jak platformówka (recenzja gry)

Świetna rozrywka na smartfonie.





Super Mombo Quest– dynamiczna gra platformowa

Gry platformowe to jeden z bardziej uniwersalnych gatunków. Oferują przystępną rozrywkę niezależnie od wieku, sprawdzają się praktycznie na każdej platformie, w tym na smartfonach.Super Mombo Quest to nowy tytuł, który zdecydowanie ma szansę osiągnąć globalny sukces. Mamy tu do czynienia z dynamiczną i kolorową grą z przyjemnym, nieco humorystycznym klimatem.Przemierzamy magiczne krainy, omijamy przeszkody, mierzymy się z przeciwnikami - klasyka gatunku. Dodatkowo możemy odblokować specjalne zdolności, zdobywać bonusy za utrzymanie jak najdłuższej serii wyeliminowanych wrogów itp. Sterowanie sprowadza się do obsługi kilku przycisków (strzałki kierunkowe, skok itd.) i nie jest przesadnie skomplikowane. Brakuje jedynie opcji dostosowania czułości do własnych preferencji.Jeśli chodzi o poziom trudności samej gry, twórcy podeszli do tematu dość ambitnie. Mniej doświadczeni gracze mogą szybko się zniechęcić, jeśli będą nieustannie powtarzać poziom. Fani platformówek zdecydowanie zaliczą to na plus.Gra wyświetla reklamy, które nie są (przynajmniej na razie) nachalne - możemy je wyłączyć za niecałe 14 zł.Super Mombo Quest to udana produkcja. Dynamiczna gra platformowa w atrakcyjnej oprawie graficznej z ambitnym poziomem trudności. Czego chcieć więcej?