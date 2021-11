Microsoft Edge doczeka się integracji z pakietem Office

Nową, przydatną funkcję już można testować.

Edge z możliwością otwierania kart Office

W Edge Canary testowana jest funkcja otwierania kart webowych aplikacji pakietu Office. | Źródło: Reddit/Leopeva64-2

Karta webowej wersji programu Word otwarta w przeglądarce Microsoft Edge Canary. | Źródło: Reddit/Leopeva64-2

Menu kontekstowe Edge’a a wcale nie takie złe

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przeglądarka Microsoft Edge przegoniła pod względem popularności Firefoxa. Nic dziwnego – nowy Edge bazujący na silniku Chromium jest znacznie mniej zasobożerny i przyjaźniejszy dla użytkownika niż swój poprzednik. Zawiera on też więcej przydatnych funkcji, które skutecznie przyciągają do niego nowych odbiorców. Wkrótce zyska on kolejną taką funkcję – integrację z webowymi wersjami aplikacji pakietu Office.Microsoft testuje już integrację przeglądarki Edge z aplikacjami pakietu Office w jej wydaniu Canary. Wydanie to pozwala zamiast zwykłej karty otworzyć w przeglądarce kartę jednej z webowych aplikacji pakietu Office – Word, PowerPoint oraz Excel. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kartę w przeglądarce i wybrać opcję „Nowa karta Office”, a potem „Dokument Word”, „Prezentacja PowerPoint” lub „Arkusz Excel”.Funkcja jest udostępniana testerom stopniowo, a więc bardzo możliwe, że jeszcze nie masz do niej w Edge’u Canary dostępu. Nie stracisz jednak wiele czasu, pobierając przeglądarkę Edge Canary na swój komputer, instalując ją na dysku i sprawdzając, czy możesz ją wypróbować w akcji.Powyższa funkcja na 99% nie będzie dostępna wyłącznie dla subskrybentów usługi Microsoft 365, a dla wszystkich użytkowników przeglądarki Edge. To dlatego, że z webowych wersji aplikacji Word, Excel i PowerPoint absolutnie każdy może korzystać za darmo. A czy tę funkcję będziesz mógł wyłączyć, usuwając jej opcję z menu kontekstowego Edge’a? Najpewniej nie.Niektórzy użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge narzekają na to, jak wiele opcji już zawiera menu kontekstowe przeglądarki Edge, ale czy słusznie? Moim zdaniem nie jest ono przesadnie długie i zawiera funkcje, które są faktycznie użyteczne. Z jego pomocą można duplikować karty, przypinać je, zamykać wszystkie inne karty, przełączać się na inny widok kart i nie tylko.Warto wspomnieć, że Microsoft Edge w stabilnym wydaniu już w pewien sposób współpracuje z aplikacjami Office. Przeglądarka pozwala bowiem włączyć opcję, by pliki pakietu Office nie były pobierane, a zamiast tego otwierane w jej karcie.Rzecz jasna, przeglądarkę Microsoft Edge pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Ta jest dostępna już nie tylko na urządzeniach z systemami Windows, macOS, iOS i Android, ale i Linux.Microsoft Edge (Windows) –Microsoft Edge (macOS) –Microsoft Edge (Linux) – pobierz Microsoft Edge (Android) –Microsoft Edge (iOS) – pobierz Źródło: Reddit / fot. tyt. Canva