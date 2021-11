Aplikacja Xbox na PC pozwoli wybrać miejsce instalacji gry

W końcu.





Nadchodzą zmiany do aplikacji Xbox

Źródło i foto: Microsoft

Microsoft zapowiedział szereg nowości, które już wkrótce zadebiutują w ramach aktualizacji aplikacji Xbox na komputery osobiste. Użytkownicy będą mogli m.in. wybrać miejsce instalacji gry czy wygodniej przejść do jej lokalnych plików. Dodatkowo produkcje posiadające wsparcie dla modyfikacji zostaną odpowiednio oznaczone.Jeśli jesteście subskrybentami usługi Xbox Game Pass w wersji na PC, to zapewne nie obca jest Wam dedykowana aplikacja stanowiąca launcher wszystkich dostępnych w ramach abonamentu produkcji. Microsoft ostatnimi czasy nieco regularniej decyduje się na usprawnianie programu i wprowadzanie do niego nowych funkcjonalności. Właśnie poznaliśmy plany jego rozwoju na najbliższy czas.Przede wszystkim dodana zostanie. Użytkownicy bez problemu określą dysk i folder, do którego pobierane mają być dane. Nie da się ukryć, że wprowadzenie takiej możliwości pomoże nie tylko w organizacji miejsca na komputerze, ale pozwoli zaoszczędzić czas i utracone nerwy.Ucieszą się również wielbiciele modyfikacji, którzy do tej pory przez Microsoft byli traktowani po macoszemu. Już niedługoprodukcji. Dzięki temu zamiana danych – lub wprowadzanie nowych – stanie się o wiele prostsza. Przy okazji każda gra wspierająca modyfikacja otrzyma specjalne oznaczenie.Usprawnione ma zostać również. Będzie ono teraz szybsze, co ma zachęcić użytkowników do korzystania z dobrodziejstw biblioteki usługi. Dodatkowo zapowiedziano opcję wyłączenia HDR w poszczególnych produkcjach oraz szereg ułatwień dla deweloperów pod kątem wprowadzania osiągnięć itd.Wyżej opisanei wkrótce pojawią się u wszystkich użytkowników. Warto mieć też nadzieję, że Microsoft wysłucha swoich konsumentów i w przyszłości wprowadzi inne oczekiwane przez nich usprawnienia. Mowa tu o chociażby możliwości podejrzenia zmian implementowanych do gier w ramach aktualizacji czy funkcji sortowania produkcji pod kątem ich daty wydania, ocen itd.Przy okazji przypominamy o wciąż aktywnej promocji, w ramach której za 4 zł możecie odebrać 3-miesięczny dostęp do abonamentu Xbox Game Pass