NVIDIA publikuje nowy sterownik dla twórców. Pomaga oszczędzać czas

Garść nowości.

Najnowszy sterownik NVIDIA Studio - listopad 2021

Nowa promocja na Adobe Creative Cloud

Pobieranie sterowników NVIDIA jest proste

Nie wszyscy użytkownicy kart graficznych firmy NVIDIA są świadomi tego, że producent wydaje z myślą o nich aż dwie różne wersje sterowników. Pierwsza to sterowniki GeForce Game Ready, rozwijane pod kątem gier. Drugą są sterowniki NVIDIA Studio, projektowane celem zapewnienia największej wydajności twórcom, artystom oraz programistom. Producent opublikował właśnie najnowsze wydanie oprogramowania zoptymalizowanego dla zastosowań profesjonalnych.Firma NVIDIA wydała swój najnowszy sterownik Studio, zoptymalizowany dla aplikacji wykorzystywanych przez twórców, w tym elementów platformy Omniverse ogłoszonych podczas konferencji GTC w tym tygodniu. Przy okazji zapowiedziano nową promocję związaną z usługą Adobe Creative Cloud.Dodatkowe korzyści wynikające z zainstalowania nowych sterowników to odczuwalne oszczędności czasu m.in. podczas korzystania z narzędzi NVIDIA Texture Tools, Twinmotion 2022.1, OctaneRender 2021.1, V-Ray 5 czy Houdini 19, dzięki wykorzystaniu akceleracji kart graficznych.Nowe funkcje platformy Omniverse zapowiedziane na GTC to między innymi Omniverse VR, Remote, Showroom, a także Omniverse Connectors, przygotowane głównie z myślą o artystach tworzących grafikę 3D. Kolejną ważną informacją przekazaną twórcom podczas konferencji GTC jest pełna dostępność platformy Omniverse Enterprise. Ekosystem Omniverse staje się dostępny dla większej liczby projektantów, inżynierów i profesjonalistów z branży kreatywnej.W trakcie GTC poinformowano również, że firma Logitech zintegrowała funkcję usuwania szumów NVIDIA Broadcast w swoim oprogramowaniu dołączanym do zestawów słuchawkowych i mikrofonów klasy premium.Nowa odsłona promocji związanej z Adobe Creative Cloud wystartuje w Polsce 16 listopada. Nabywcy wybranych laptopów i komputerów stacjonarnych z serii NVIDIA Studio otrzymają trzymiesięczną subskrypcję tej usługi o wartości 1174,74 złotych. Dotyczy to zarówno nowych, jak i dotychczasowych abonentów Adobe Creative Cloud.Aby pobrać sterowniki NVIDIA GeForce, skorzystaj z poniższych odnośników. Możesz pobierać je wygodnie również za pośrednictwem oprogramowania NVIDIA GeForce Experience. Nie przegapisz wtedy żadnej aktualizacji – polecamy to rozwiązanie.Źródło: NVIDIA