Przeglądarka Firefox zadebiutowała w Microsoft Store

Mozilla postanowiła działać szybko.

Nowy, lepszy Microsoft Store

Mozilla Firefox w Microsoft Store

„Od dzisiaj desktopowa wersja Firefoxa jest pierwszą dużą przeglądarką dostępną w Microsoft Store, z którego mogą korzystać użytkownicy Windows 10 i Windows 11. Wcześniej, jeśli korzystałeś z systemu Windows i chciałeś używać Firefoxa, musiałeś pobrać go z Internetu i przejść przez niezgrabny proces Microsoftu. Teraz, gdy firma Microsoft zmieniła zasady sklepu, wybranie Firefoxa jako komputerowej przeglądarki jest prostsze niż kiedykolwiek – a zawiera on wszystkie najnowsze funkcje Firefoxa.”

Stało się! Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Mozilla udostępniła już swoją przeglądarkę internetową Firefox w Microsoft Store. To następstwo decyzji Microsoftu, który nie tak dawno postanowił zmienić swoje podejście do tego, jakie treści jego sklep powinien oferować.Microsoft zdecydował się zmienić politykę swojego sklepu z okazji debiutu systemu Windows 11. Gigant wówczas nie dość, że przeprojektował Microsoft Store wizualnie, to oparł go na innym kodzie (XAML zamiast WebView), wprowadził w nim obsługę aplikacji Win32, ułatwił wyszukiwanie i przeglądanie treści oraz umożliwił deweloperom włączanie w ich oprogramowaniu własnych systemów płatności.Jednocześnie w ostatnim czasie Microsoft wpuścił do swojego sklepu platformy pokroju Epic Games Store, które same specjalizują się w cyfrowej dystrybucji gier i aplikacji. Otworzył on też jego wrota dla przeglądarek internetowych innych niż Microsoft Edge i bazujących na własnych silnikach.Mozilla, od zawsze optująca za różnorodnością przeglądarek internetowych dostępnych na rynku, wyraziła niebywałe zadowolenie ze zmiany przez Microsoft swojego podejścia do Microsoft Store. Firma z chęcią udostępniła w Microsoft Store swoją przeglądarkę – Firefox, zarówno na komputerach z Windows 10, jak i Windows 11., informuje Mozilla.