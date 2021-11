Spotify w końcu umożliwi blokowanie innych użytkowników

Dobre wieści.

Funkcja, na którą czekano od lat

Spotify – jak zablokować użytkownika?

Spotify może nie jest serwisem społecznościowym, ale posiada pewne funkcjonalności łączące użytkowników. Ci nie mogą wchodzić ze sobą w interakcje, na przykład pisząc do siebie wiadomości, natomiast mają możliwość obserwowania swoich profili, słuchania playlist innych osób i śledzenia swojej bieżącej aktywności. Ale co jeśli wcale nie chcesz, aby dana osoba mogła śledzić Twoją aktywność czy miała dostęp do Twoich playlist? Spotify w końcu wprowadza możliwość blokowania innych użytkowników.Dotychczas, aby zablokować wybranemu użytkownikowi dostęp do Twojego profilu i do Twojej aktywności w Spotify, musiałeś kontaktować się z obsługą klienta obsługi. Użytkownicy od dawna zabiegali, by to się z mieniło. W 2018 roku firma stwierdziła, że funkcja blokowania użytkowników jest dobrym pomysłem, ale wówczas nie stwierdziła, czy i kiedy ją wprowadzi. W 2019 roku Spotify umożliwiło użytkownikom blokowanie artystów, muzyki której nie chcą słuchać, ale o opcji blokowania innych użytkowników wciąż było cicho, aż do teraz.Spotify dosłownie na dniach zacznie stopniowo udostępniać użytkownikom jego usługi specjalny przycisk, który pozwala na natychmiastowe zablokowanie dowolnego użytkownika. Bardzo możliwe, że uzyskasz dostęp do niego jeszcze w tym tygodniu. Zatem, jeśli na przykład byłego partnera, którego chcesz powstrzymać od obserwowania Twojej aktywności w Spotify, niebawem będziesz mógł z łatwością go zablokować.Jak zablokować kogoś na Spotify, gdy już omawiana funkcja zostanie Ci udostępniona? Wystarczy, że przejdziesz do profilu wybranej osoby na wybranej formie platformy, a następnie klikniesz w widoczną w nim ikonę trzech kropek. Z wysuniętego menu wybierz opcję „Zablokuj” (czy też „Zablokuj użytkownika”). Co istotne, gdy zmienisz zdanie, w dowolnym momencie będziesz mógł zablokowaną osobą odblokować.Rzecz jasna, aplikację Spotify pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Engadget , fot. tyt. Spotify