Microsoft zapowiedział Windows 11 SE. Oto, co o nim wiemy

Nowy Windows dla edukacji.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z końca października bieżącego roku, stało się. Microsoft oficjalnie zapowiedział nowy system Windows 11 SE. Ma on rywalizować z Chrome OS na przystępnych cenowo laptopach i stać się najlepszym na świecie systemem dla edukacji. Windows 11 SE pojawi się ekskluzywnie na najtańszych urządzeniach do klas K-8 (osiem pierwszych klas ) w Stanach ZjednoczonychPrzez lata Microsoft starał się zrozumieć, dlaczego szkoły i ich uczniowie korzystają akurat z Chromebooków. Firma wydała wcześniej Windows 10 S, który był o tyle kiepskim rozwiązaniem, że zamykał dzieci w ekosystemie aplikacji z kiepskiego i ubogiego w apki Microsoft Store. To właśnie ta irytująca cecha zadecydowała o jego porażce. Windows 11 SE ma nie powtarzać tego błędu.

"Windows 11 SE obsługuje również aplikacje innych firm, w tym Zoom i Chrome, ponieważ chcemy dać szkołom wybór korzystania z tego, co jest dla nich najlepsze"

Zmiany w Windows 11 SE nie są duże

Bazowe modele z Windows 11 SE są tanie i... tak sobie skonfigurowane

Źródło: MicrosoftWindows 11 SE będzie dostępny tylko na nowych, tanich urządzeniach i tylko dla szkół i klientów z sektora edukacji. I chociaż system Windows 11 SE jest zoptymalizowany pod kątem Microsoft Edge, pakietu Office i usług opartych na chmurze Microsoftu, nie ograniczy użytkowników wyłącznie do aplikacji firmy Microsoft.- mówi Paige Johnson, szef marketingu edukacyjnego w Microsoft. Administratorzy IT będą odpowiedzialni za to, jakie aplikacje zostaną zainstalowane na notebookach, a urządzenia będą mogły być dyskretnie i automatycznie aktualizowane poza godzinami zajęć.Firma Microsoft spędziła ponoć ostatnie 18 miesięcy na rozmowach z nauczycielami i uczniami, aby czerpać ich opinie na temat oprogramowania. Efektem jest m.in. to, żeaplikacje w systemie Windows 11 SE uruchamiają się zawsze w trybie pełnoekranowym, a Microsoft usunął większość układów Snap w tej edycji na rzecz jednego trybu, który pozwala umieszczać aplikacje obok siebie.Źródło: MicrosoftNowa sekcja widżetów systemu Windows 11 również została usunięta w SE. Dlaczego? Aby nie rozpraszała uczniów. Microsoft Edge zostanie skonfigurowany tak, aby akceptować rozszerzenia Chrome, co jest opcją domyślnie wyłączoną w systemie Windows 11. Wiele szkół w USA korzysta z rozszerzeń Chrome w ramach korzystania z systemu operacyjnego Chrome, więc ta zmiana to ukłon w ich stronę. System Windows 11 SE domyślnie tworzy również kopie zapasowe dokumentów w usłudze OneDrive, z obsługą trybu offline, aby ułatwić studentom korzystanie z laptopów z systemem Windows 11 SE poza salą lekcyjną.Windows 11 SE będzie dostępny tylko na tanich laptopach sprzedawanych do szkół. Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo i Positivo zaprezentują swoje laptopy z systemem Windows 11 SE w nadchodzących miesiącach. Microsoft pokazał nawet swój własny, wzorcowy Surface Laptop SE w cenie 249 dolarów. Model podstawowy jest dostarczany z procesorem Intel Celeron, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci eMMC i 11,6-calowym wyświetlaczem (1366 x 768 pikseli).Surface Laptop SE. | Źródło: MicrosoftŹródło: Microsoft