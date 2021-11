Listopadowa aktualizacja Windows 10 udostępniona z ważnymi poprawkami

Co nowego?

Listopadowa aktualizacja Windows 10 KB5007186 już jest

2021-11 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H1 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5007186)

W ostatnim czasie sporo piszemy na temat systemu Windows 11. Korzysta z niego obecnie zaledwie ok. 2% użytkowników komputerów. Z tego też powodu nie możemy zapominać o użytkownikach Windows 10, stanowiących według październikowej ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na Steam aż 89,52% wszystkich "pececiarzy". Za nami drugi wtorek miesiąca, a to oznacza ważną aktualizację dla tego OS-u.Po włączeniu Windows Update na swoim komputerze z Windows 10 zauważycie, że czeka już na Was aktualizacja o numerze KB5007186: