Masz Windows 11 i procesor AMD? Pilnie pobierz tę aktualizację

Windows 11 KB5007215 - co to za aktualizacja?

Inne nowości w Windows 11 Build 22000.318

Rozwiązanie problemu, który mógł powodować problemy z nagrywaniem za pomocą aplikacji Xbox Game Bar

Rozwiązanie problemu powodującego zniekształcenia dźwięku

Rozwiązanie problemu, który mógł wyświetlać czarny ekran blokady podczas ustawiania pokazu slajdów

Naprawa wycieków pamięci spowodowanych przez proces lsass.exe.

Naprawa błędów funkcji BitLocker na maszynach wirtualnych.

Naprawa błędu, który uniemożliwiał aplikacjom pakietu Office działanie na niektórych komputerach.

Zmiany w kontrastowych kolorach motywu oraz hiperłączach, które są teraz lepiej widoczne po najechaniu na nie kursorem.

Trochę to trwało, ale nareszcie jest. Microsoft udostępnia bardzo ważną aktualizację Windows 11 użytkownikom spoza kanału deweloperskiego programu Windows Insider. Jeśli macie komputer wyposażony w procesor AMD i korzystacie z najnowszego OS-u rozwijanego przez giganta z Redmond, pobranie poprawki KB5007215 to rzecz konieczna.AMD i Microsoft już dłuższy czas temu potwierdziło problemy z wydajnością procesorów Ryzen różnych generacji w Windows 11. Okazało się, że ich moc obliczeniowa spadała o co najmniej 3-5% w typowych zastosowania i nawet 15% w przypadku niektórych zastosowań. Właśnie te usterki rozwiązuje nowa łatka KB5007215. Przy okazji rozprawia się z błędem wycieku pamięci w procesie Explorer.Aktualizacja KB5007215 dystrybuowana jest już za pośrednictwem systemu Windows Update. Według doniesień Microsoftu jest dedykowana komputerom z procesorami AMD Ryzen, ale część internautów twierdzi, jakoby poprawiała wydajność także na procesorach AMD Epyc.Jeżeli nie widzisz jeszcze patcha KB5007215 w Windows Update, pobierzesz go bezpośrednio spod tego adresu Zmiany w KB5007215 obejmują ponadto rozwiązanie buga uniemożliwiającego otwarcie menu Start, znaczącą redukcję opóźnienia przesyłania danych przez Bluetooth oraz wyeliminowanie usterki prowadzącej do braku odpowiedzi ze strony podpiętych do komputera urządzeń.Zainstalowanie łatki KB5007215 podnosi wersję systemu do Windows 11 Build 22000.318.Aktualizacja listopadowa Windows 11 to również garść pomniejszych zmian, występujących rzadziej, ale mocno irytujących. Na liście widnieją m.in.:Źródło: Microsoft