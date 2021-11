Nadchodzą subskrypcje na Instagramie. Zapłacisz?

Nowe informacje trafiły do sieci.





Instagram pozwoli zarabiać w nowy sposób?





fot. Alexander Shatov - Unsplash

Instagram na początku 2021 roku informował o tym, iż bada kwestię wprowadzenia oryginalnego modelu subskrypcyjnego, w którym to użytkownicy mogliby płacić za konkretne treści w aplikacji. Wygląda na to, że opisywane wyżej plany mogą stać się rzeczywistością.Zauważone zmiany w Apple App Store pokazują, ile mniej więcej będzie można zapłacić za dostęp do poszczególnych “odznak” na Instagramie.Wygląda na to, że Instagram jest już gotowy do wprowadzenia subskrypcji dla twórców do szerszych testów. Obserwując sklep Apple App Store, Sensor Tower i Apptopia zauważyły, iż do Instagrama dodano nową opcję “Instagram Subscriptions”. Na czym miałaby ona polegać?Mniej więcej na tym samym, co w przypadku subskrypcji na Twitterze. Osoby zainteresowane konkretnymi materiałami oraz twórcami mogłyby płacić za uzyskanie dostępu do ekskluzywnych treści lub innych dodatków. W App Store zauważono możliwość płatności na poziomie od 0,99 do 4,99 dolara. Bardzo możliwe, że będziemy mogli zapłacić twórcom od 3 do 20 złotych.Nie wiadomo na ten moment czy Instagram pozwoli na ustawienie wyższego pułapu cenowego, czy też sama aplikacja będzie ograniczała tego typu zachowania oraz kuriozalne stawki. Bo te ostatnie niemalże na pewno pojawiłyby się po jakimś czasie.Oprócz subskrypcji, jakiś czas temu do sieci przedostały się informacje o innej, możliwej funkcjonalności Instagrama - opcji “Exclusive Stories”. W tym wypadku użytkownicy mogliby płacić za dostęp do “historii”, które nie byłyby dostępne dla innych. Czy to zalążek chęci wejścia szerzej w rynek NFT? Patrząc na ostatnie działania Facebooka (a raczej już Meta), to bardzo prawdopodobne.Instagram oficjalnie nie skomentował swoich planów dotyczących wprowadzenia subskrypcji dla użytkowników. Można spodziewać się jednak, że dowiemy się o nich więcej na przestrzeni nadchodzących tygodni.Źródło: PhoneArena / fot. Solen Feyissa - Unsplash