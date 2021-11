Świetne wieści dla użytkowników smartfonów Huawei. Płatności zbliżeniowe w kolejnych polskich bankach

Wielu na to czekało.

Aplikacja mBanku w AppGallery

Nie da się ukryć, że smartfony Huawei bez usług Google są obecnie zdecydowanie bardziej funkcjonale niż jeszcze rok temu. Przybywa aplikacji i przybywa usług. Niedawno opisywałem, jak łatwo płacić zbliżeniowo smartfonem Huawei z HMS za pomocą aplikacji Curve - teraz pojawiła się kolejna opcja.Huawei poinformował właśnie, że płatności zbliżeniowe BLIK dostępne w aplikacji mBanku i Alior Mobile. Wcześniej usługę uruchomiono w Banku Millennium Płatności zbliżeniowe BLIK to nowe rozwiązanie, które zostało udostępnione użytkownikom BLIKA. Nie wymagają logowania się do aplikacji banku – wystarczy jedynie odblokować smartfon (wyposażony w NFC) i przyłożyć go do terminala.Wszystkie wymienione aplikacje bankowe dostępne są w AppGallery i zostały zintegrowane z usługami. Smartfony zintegrowane z HMS to najnowszy smartfon Huawei nova 9 , a także Mate 40 i Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, P smart 2021, smartfony z serii Mate 30, a także składany smartfon Mate Xs.Źródło: Huawei