Dokumenty Google z funkcją zatwierdzania plików

Dokumenty Google wzbogacą się już niedługo o wyczekiwaną funkcję pozwalającą przeglądać zatwierdzać dokumenty, arkusze oraz prezentacje. Jest ona o tyle istotna, że technologiczny gigant przetrzymywał ją w wersji beta od 2019 roku. Dopiero teraz zdecydowano się na jej publiczne udostępnienie. Na jakich zasadach będzie się opierać?





Zatwierdzanie plików nadchodzi do Dokumentów Google

Źródło: Google

Zabezpieczenie zatwierdzeń dokumentów może być trudne w przypadku współpracy z wieloma interesariuszami i konkurujących ze sobą priorytetów. Ta funkcja ułatwia zabezpieczenie tych zatwierdzeń i sprawdzenie, kto je zatwierdził. Funkcja ta zapewnia również, że po wprowadzeniu zmian w dokumencie wszyscy recenzenci zostaną powiadomieni, a najnowsza wersja dokumentu zostanie ponownie zatwierdzona. Gwarantuje również, że po zatwierdzeniu przez wszystkich recenzentów plik zostanie zablokowany i nie będzie można go edytować, co zapewni integralność dokumentu.

Źródło i foto: Google

Google dosyć regularnie wprowadza nowości do usługi Dokumenty. Nie tak dawno doczekaliśmy się chociażby częściowej integracji z Kalendarzem . Niektóre funkcje są jednak bardzo długo testowane lub ich priorytet ulega dynamicznym zmianom. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku tytułowego usprawnienia.Do końca listopada wszyscy użytkownicy Dokumentów Google mają u siebie dostrzec. Wystarczy z menu kontekstowego „Plik” wybrać nową pozycję, a naszym oczom ukazać powinien się specjalny boczny pasek. Z jego poziomu bez problemu poprosimy o przegląd konkretnej treści przez wybrane osoby. Ma to ułatwić pracę na formalnych dokumentach, które często muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami.Jak możemy wyczytać z oficjalnego blogu Google W wielkim skrócie – Google chce poprawić tym samym komfort użytkowników oraz rzetelność wykonywanych obowiązków. Wdrażanie funkcji dla wszystkich konsumentów rozpocznie się 24 listopada i może potrwać do dwóch tygodni.