Gry i aplikacje z Androida na Windows 11. Ich instalacja stała się łatwiejsza

Skuteczny sposób.

Instalowanie plików APK w Windows 11 za pomocą użytecznego narzędzia

Jak pobrać Windows Subsystem for Android?

W jednym z moich poradników podpowiadałem Wam, jak uruchomić gry i aplikacje z Androida na Windows 11 . Zapowiedziana jakiś czas temu funkcja nie jest jeszcze dostępna dla każdego i należy nieco się nagimnastykować, aby zainstalować apki oraz ominąć wymóg związany z byciem członkiem programu Windows Insider. Instalacja plików apk w Windows 11 stała się właśnie odrobinę łatwiejsza.System Windows 11 wspiera od niedawna sideloading plików APK, co pozwala użytkownikom OS-u zainstalować w zasadzie dowolną aplikację na Androida dostępną obecnie w Sklepie Play i poza nim. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, a sam proces wgrywania apek skomplikowany dla osób nie znających komend Wiersza polecenia. Deweloper o nicku Simone postanowił go ułatwić.Deweloper o nicku Simone na Twitterze, stworzył program o nazwie WSATools , który automatyzuje instalację pakietów APK aplikacji na Androida w systemie Windows 11. Korzystając z niej da się ominąć wgrywanie ich poprzez Wiersz polecenia. Wystarczy wybrać plik, kliknąć przycisk "zainstaluj" i... gotowe.Pamiętaj, że przed skorzystaniem z aplikacji WSATools musisz pobrać Windows Subsystem for Android. Jak to zrobić, by ominąć Amazon Appstore??Kliknij tutaj , by otworzyć witrynę generatora linków do sklepu Microsoft Store.Na liście wybierz ProductID, wpisz 9P3395VX91NR w pole wyszukiwania i na kolejnej liście wybierz Slow.