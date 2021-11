Nie zgadniesz, którą aplikację Google pobrano ponad 10 miliardów razy

Imponujący wynik.



Gdybym zapytał Was o to, która z aplikacji Google jest najpopularniejsza, zapewne usłyszałbym podobne odpowiedzi. Obstawiam, że lwia część osób wskazałaby na Mapy Google, a spore grono czytelników naszego serwisu wspomniałoby o poczcie Gmail. Istotnie, w zeszłym roku Mapy Google przekroczyły barierę 10 miliardów (!) pobrań, wyrównując tym samym wcześniejszy rekord usług Google Play. Założę się jednak, że nie zgadniecie, która z apek Google jako kolejna osiągnęła właśnie ten kamień milowy. To Speech Services by Google.



Speech Services by Google pobrano już ponad 10 miliardów razy

Speech Services by Google to następca apki o nazwie Google Text-to-speech, czytnika ekranu opracowanego z myślą o urządzeniach mobilnych z Androidem. Jego podstawową funkcję stanowiło kiedyś odczytywanie na głos tekstu widocznego na ekranie w kilkudziesięciu różnych językach i dialektach. Zamiana tekstu na mowę od zawsze była czymś bardzo przydatnym dla osób niedowidzących, niewidomych, ale także tych, które nie mają ochoty czytać treści w Internecie i wolą ich słuchać. Z czasem możliwości usługi stały się znacznie bardziej rozbudowane.



Mechanizm działa obecnie na poziomie systemu, wyłącznie na smartfonach i tabletach z Google Mobile Services. Instalowany jest domyślnie i aktualizowany automatycznie. To m.in. temu zawdzięcza swoją popularność.



Dla wielu zaskoczeniem może być to, że z Speech Services by Google korzystają Mapy Google. Jeśli wyszukujesz głosowo przeróżnych miejsc, wykorzystujesz do tego tak naprawdę omawianą usługę. Dyktujesz głosowo wiadomości wysyłane za pomocą Gboard, czyli klawiatury Google? Wykorzystujesz Speech Services by Google. Funkcja ta pomaga też na przykład odczytywać tłumaczenia w Tłumaczu Google.



Aby zobaczyć czy Speech Services by Google są aktywne na Twoim smartfonie, uruchom Ustawienia -> Aplikacje -> Aplikacje domyślne -> Aplikacja asystująca i sprawdź, czy w tym miejscu wybrana jest opcja "Google".



Źródło: mat. własny