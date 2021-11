Xiaomi Mi Box S z interfejsem PatchWall w Polsce niewypałem. Co daje nowa aktualizacja?

Szczegóły ostatniej listopadowej aktualizacji Xiaomi Mi Box S / Foto: własne

PatchWall dla Xiaomi Mi Box S dostępny w Polsce, ale w obecnym stanie nie jest godny uwagi

Za to widzimy drobną różnicę już podczas samego pierwszego normalnego uruchamiania, jeszcze zanim przystawka smart TV do końca się odpali. Xiaomi zamieniło dotychczasowe logo bootowania. O ile dobrze pamiętam, do tej pory były to standardowe cztery różnokolorowe kółka (mające się kojarzyć z logo Google) z dodatkowymi animacjami, co jest typowe dla wielu sprzętów z Androidem TV. Obecnie doświadczymy widoku prostego białego napisu Android TV z niewielką animacją.Poza tym według opisu mamy usprawnienia wydajności i aktualizacje zabezpieczeń. Ale opis producenta okazuje się niekompletny, bo dodano też pewną funkcję. W menu ustawień i w aplikacjach pojawił się PatchWall, czyli autorska nakładka interfejsu od Xiaomi. Według dostępnych szczegółów w wersji 3.8.4. Jednak nie ma się co przesadnie cieszyć już w tej chwili. W naszym regionie tryb PatchWall nie jest szczególnie przydatny.