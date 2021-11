YouTube z ważnymi nowościami. Użytkownicy otrzymają większą kontrolę w trybie pełnoekranowym

Nadchodzą zmiany.





YouTube ulepszy mobilny tryb pełnoekranowy

Źródło: Android Police

YouTube pracuje nad usprawnieniem trybu pełnoekranowego. Jak się okazuje, użytkownicy mobilni już wkrótce otrzymają możliwość m.in. polubienia materiału wideo bez potrzeby jego minimalizowania. Pojawi się także opcja udostępnienia klipu lub wprowadzenia komentarza.Jeśli śledzicie rozwój serwisu YouTube, to z pewnością zauważyliście, że w ostatnim czasie wzbogaca się on o naprawdę pokaźną ilość nowości. Głównie mamy do czynienia z drobnymi zmianami, lecz w pewien sposób poprawiającymi komfort użytkowania portalu. Jak się okazuje – kolejne funkcje są już w drodze. Czego dokładnie możemy się spodziewać?Teraz deweloperzy postanowili skupić się na. Nowy widok ma pozwolić użytkownikom na wchodzenie w interakcję z szeregiem możliwości oferowanych przez aplikację. Mowa chociażby o, przejścia do sekcji komentarzy, dodania klipu do biblioteki czy jego udostępnienia.Zmieniono także. Wystarczy kliknąć w tytuł materiału i tyle. Dodatkowo nieco zmieniono czcionkę oraz wygląd ikon. Redakcja portalu Android Police dostrzegła poprawki na Samsung Galaxy Fold 3 oraz Samsung Galaxy S21. Wychodzi jednak na to, że nowości zostają powoli udostępniane szerszej puli konsumentów.Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę wyczekiwanych funkcjach, które pozwolą nie tylko zaoszczędzić czas, ale również i nerwy.– należy uzbroić się w cierpliwość.